范．克萊本指揮大賽 將於2028年首度登場

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

范．克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition ）主辦單位宣布，將於2028年在休士頓舉辦首屆克萊本國際指揮大賽，並由領導過多個重要樂團，又指揮這兩屆鋼琴大賽決賽的艾索普（Marin Alsop）擔任評審團主席。

該組織執行長兼總裁 Jacques Marquis表示，新的指揮大賽來自艾索普的啟發：「瑪琳非常支持年輕藝術家與年輕指揮，他跟我說：『嘿，雅克，我們應該辦一場指揮比賽。』我當時回他：這主意太棒了，讓我來規劃。就這樣，一切就開始了。」

比賽將與休士頓交響樂團（Houston Symphony）及萊斯大學謝菲爾德音樂學院（Shepherd School of Music at Rice University）合作舉辦。

艾索普形容，新比賽是他與克萊本合作的自然延伸：「休士頓交響樂團的音樂家對這個計畫非常興奮，我認為這將真正幫助年輕指揮突破成長過程中遇到的一些障礙。」

艾索普回憶，自己也曾在1980年代末曾參加指揮比賽，雖然未獲勝，但這段經驗改變了她的人生：「我被一群指揮評審觀察，其中幾位邀請我去指揮他們的樂團，這些就是我最早的幾次突破性機會。」

范．克萊本國際鋼琴大賽自1962年開辦以來，一直在克萊本定居的沃斯堡（Fort Worth）舉行。不過克萊本組織此前也曾在其它地方舉辦比賽，例如2015年首次舉辦的克萊本國際青少年鋼琴比賽與音樂節，就曾從沃斯堡移至達拉斯，並與達拉斯交響樂團（Dallas Symphony Orchestra）及南方衛理大學（Southern Methodist University）建立合作關係。

Marquis指出，選擇休士頓舉辦新比賽有多個因素，包括這裡正是范．克萊本的樂團首演所在地：「當地沒有其他比賽，樂團優秀，市場也好，他們與瑪琳合作已久，這些都是成功條件……不僅是休士頓，還有謝菲爾德音樂學院，他們有由Miguel Harth-Bedoya（沃斯堡交響樂團名譽音樂總監）領導的指揮課程，這也是在休士頓舉辦的另一個好理由。」

MUZIK閱聽古典樂

MUZIK AIR古典音樂線上聽

MUZIK閱聽古典樂

與馬友友共同競爭葛萊美獎！台灣鋼琴家陳涵「最佳古典器樂獨奏」入圍創新猷

即將於2月1日公布的美國葛萊美獎得獎名單，本屆獎項驚喜地有台灣參賽者入圍，而且並非過往常見的最佳唱片裝禎獎項，而是在古典樂類別的「最佳古典器樂獨奏」：鋼琴家陳涵與指揮約翰．吉特（John Jeter）以普萊斯（Florence Price）的單樂章鋼琴協奏曲演奏入圍，競爭對手將有大提琴家馬友友、鋼琴家王羽佳與指揮尼爾森斯等知名音樂家，也讓本次的入圍更顯不容易。

堅持於音樂廳演出！羅大佑《四季戀紅交響宴》音樂會3月開跑 全新定義華語流行音樂

縱橫樂壇數十載、永遠的殿堂級音樂人羅大佑，在音樂的路上不斷求新求變，近年重新省視自身歌曲與華語經典，潛心勤練古典樂鋼琴彈奏與嘗試全新音樂編寫，開拓華語流行音樂的可能性！在經歷多次音樂改編實驗後，2026年羅大佑以親筆譜寫的7個樂章，串起百餘年來的華語音樂金曲，並且與他一手成立、綜合搖滾、古典與國樂領域的「春龍交響樂團」同台共演，成就獨一無二的《四季戀紅交響宴音樂會》，巡迴首站獻給台灣觀眾！更特別的是，為了維持樂器原聲的音色與質地，羅大佑堅持要在傳統音樂場地演出，因此特別安排3月7至8日於台中國家歌劇院大劇院，以及4月3日至4日於高雄衛武營音樂廳開啟台灣巡迴，日後更預計造訪美國洛杉磯與舊金山等地，4月18日更會成為首位於紐約卡內基音樂廳舉辦個人音樂會的華語流行音樂家，在這個古典音樂聖地上，展現華語流行音樂的全新定義！

長榮交響樂團聘請旅德小提琴家張庭碩擔任樂團首席

長榮交響樂團今（16）日宣布，將自今（2026）年度起延攬多位優秀青年音樂家共同擔綱樂團首席一職。首位請到旅德小提琴家張庭碩。他畢業於德國漢堡音樂與戲劇學院，師事德國巴伐利亞廣播交響樂團前首席Prof. Andreas Röhn，並以滿分優異成績取得碩士及最高演奏文憑（Konzertexamen）。

十年整修 波昂貝多芬音樂廳重新啟用

2025年12月16日，波昂的貝多芬音樂廳（Beethovenhalle Bonn）在歷時近十年的整修後重新開放，並以一場長達近四小時的「貝多芬之夜」音樂會，迎接觀眾回歸。

瑞士長笛大師葛拉夫離世

瑞士長笛名家葛拉夫（Peter-Lukas Graf ）於2025年最後一天，以高齡96歲逝於該國比寧根。1929年，葛拉夫生於蘇黎世，是他那一代極為傑出的長笛演奏家和音樂家。他在蘇黎世隨 André Jaunet學習長笛，後來又在巴黎師從傳奇人物Marcel Moyse和Roger Cortet，為他非凡的國際事業奠定了基礎。

