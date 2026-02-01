范．克萊本指揮大賽 將於2028年首度登場

文/MUZIK

范．克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition ）主辦單位宣布，將於2028年在休士頓舉辦首屆克萊本國際指揮大賽，並由領導過多個重要樂團，又指揮這兩屆鋼琴大賽決賽的艾索普（Marin Alsop）擔任評審團主席。

該組織執行長兼總裁 Jacques Marquis表示，新的指揮大賽來自艾索普的啟發：「瑪琳非常支持年輕藝術家與年輕指揮，他跟我說：『嘿，雅克，我們應該辦一場指揮比賽。』我當時回他：這主意太棒了，讓我來規劃。就這樣，一切就開始了。」

比賽將與休士頓交響樂團（Houston Symphony）及萊斯大學謝菲爾德音樂學院（Shepherd School of Music at Rice University）合作舉辦。

艾索普形容，新比賽是他與克萊本合作的自然延伸：「休士頓交響樂團的音樂家對這個計畫非常興奮，我認為這將真正幫助年輕指揮突破成長過程中遇到的一些障礙。」

艾索普回憶，自己也曾在1980年代末曾參加指揮比賽，雖然未獲勝，但這段經驗改變了她的人生：「我被一群指揮評審觀察，其中幾位邀請我去指揮他們的樂團，這些就是我最早的幾次突破性機會。」

范．克萊本國際鋼琴大賽自1962年開辦以來，一直在克萊本定居的沃斯堡（Fort Worth）舉行。不過克萊本組織此前也曾在其它地方舉辦比賽，例如2015年首次舉辦的克萊本國際青少年鋼琴比賽與音樂節，就曾從沃斯堡移至達拉斯，並與達拉斯交響樂團（Dallas Symphony Orchestra）及南方衛理大學（Southern Methodist University）建立合作關係。

Marquis指出，選擇休士頓舉辦新比賽有多個因素，包括這裡正是范．克萊本的樂團首演所在地：「當地沒有其他比賽，樂團優秀，市場也好，他們與瑪琳合作已久，這些都是成功條件……不僅是休士頓，還有謝菲爾德音樂學院，他們有由Miguel Harth-Bedoya（沃斯堡交響樂團名譽音樂總監）領導的指揮課程，這也是在休士頓舉辦的另一個好理由。」

