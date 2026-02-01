與馬友友共同競爭葛萊美獎！台灣鋼琴家陳涵「最佳古典器樂獨奏」入圍創新猷

快訊

MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

即將於2月1日公布的美國葛萊美獎得獎名單，本屆獎項驚喜地有台灣參賽者入圍，而且並非過往常見的最佳唱片裝禎獎項，而是在古典樂類別的「最佳古典器樂獨奏」：鋼琴家陳涵與指揮約翰．吉特（John Jeter）以普萊斯（Florence Price）的單樂章鋼琴協奏曲演奏入圍，競爭對手將有大提琴家馬友友、鋼琴家王羽佳與指揮尼爾森斯等知名音樂家，也讓本次的入圍更顯不容易。

陳涵出生於台灣，幼時跟著身為鋼琴老師的母親學習音樂，之後由於父親經商關係，國小三年級時舉家搬至上海，也在此處完成上海音樂學院附屬小學至高中的學業，日後則考入紐約茱莉亞音樂學院就讀，這份「茱莉亞夢」，其實蘊藏著父母的深切期待，陳涵表示，父親也是重度古典樂迷，當年爸媽的蜜月旅行，竟然是「茱莉亞音樂院遊學之旅」！：「他們特意去報名美國的語言課程，然後住在茱莉亞音樂院的宿舍裡，我從小就聽他們講述各種茱莉亞學生的傳聞，彷彿從出生前就註定要念這所學校。」最有趣的，是爸媽不斷跟他說「茱莉亞的學生每一位都會彈全部的蕭邦練習曲」，為此他在小時候不斷反覆練習挑戰這套名曲，沒想到就讀後才發現「根本不是這麼一回事！」現在陳涵則是在紐約市立大學研究院中心攻讀博士。

本次入圍的專輯，是由NAXOS出版的普萊斯作品集，除了鋼琴協奏曲外，也收錄了兩首小提琴協奏曲。普萊斯活躍於20世紀初期，是美國音樂史上第一位成名的非裔女性作曲家，但知名度隨著她在1952年逝世後也突然沉寂，一直到2009年，音樂學者在其廢棄的避暑小屋中發現大量手稿，才又讓她重新回到大眾視野。由於普萊斯的晚期浪漫風格相當動聽可親，也讓她的作品在近年美國音樂舞台越來越常見，也陸續有眾多錄音問世。值得一提的是，葛萊美獎「最佳古典器樂獨奏」，是特定針對單一曲目做出表揚，因此這次的入圍，完全是在表彰陳涵與指揮吉特對於此曲的詮釋，並非是針對整張專輯。

能灌錄這張專輯的機緣，要追溯到2013年陳涵獲得第六屆中國國際鋼琴大賽首獎，獎項之一就是NAXOS的唱片出版，首張專輯就是灌錄李斯特的歌劇改編曲目，評價不俗，因此也讓NAXOS持續邀請陳涵錄製其他曲目，包括有安東．魯賓斯坦（Anton Rubinstein）的鋼琴奏鳴曲、英國作曲家阿德斯（Thomas Adès）的鋼琴獨奏作品、當代作曲家李給替（György Ligeti）的鋼琴練習曲與綺想曲等，皆得到不錯的迴響。因此，當NAXOS計畫錄製普萊斯的系列作品時，就對陳涵發出鋼琴協奏曲的獨奏邀約，陳涵表示，其實在接受邀請之前，並不認識這個作品：「不過一彈這首曲子，就覺得相當親近，很有共鳴，可以說是沒有任何阻礙地就把這曲子練好了。」

對於這次的入圍，陳涵表示相當驚喜：「分享一個小故事，其實在入圍之前，我也才受到其他音樂家的推薦，成為葛萊美獎的投票成員。」只是他萬萬沒想到，自己能夠在剛獲得投票資格的同時，也成為「入圍名單」之一。對於獎項，陳涵表示平常心看待，畢竟葛萊美獎的投票成員相當多，無法得知眾人的意向。有沒有辦法更上層樓，為台灣音樂家在葛萊美歷史上創下新紀錄，2月1日的得獎名單見真章！

MUZIK閱聽古典樂

