長榮交響樂團聘請旅德小提琴家張庭碩擔任樂團首席

文/MUZIK

長榮交響樂團今（16）日宣布，將自今（2026）年度起延攬多位優秀青年音樂家共同擔綱樂團首席一職。首位請到旅德小提琴家張庭碩。他畢業於德國漢堡音樂與戲劇學院，師事德國巴伐利亞廣播交響樂團前首席Prof. Andreas Röhn，並以滿分優異成績取得碩士及最高演奏文憑（Konzertexamen）。

張庭碩個人演奏足跡遍及歐亞，包括曾任德國哥廷根交響樂團、奧地利格拉費內格學院樂團、高雄衛武營當代樂團及日本小澤征爾音樂塾樂團首席，並與芬蘭赫爾辛基愛樂、德國班貝格交響樂團等頂尖樂團合作，累積深厚的國際舞台經驗。

長榮交響樂團表示：培訓年輕的臺灣音樂家並提供躍上國際舞台機會，一直是樂團長期以來的營運宗旨，也獲得駐團藝術家梵志登的高度認同，包括2025年已經邀約十多位海內外優秀的國籍團員擔任樂團各聲部首席與一般團員，此次再由張庭碩出任樂團首席，更顯相得益彰。

張庭碩在2021年曾於瑞士與長榮交響樂團駐團藝術家梵志登有過合作。回憶起當時，他對大師嚴謹精準的排練風格印象深刻：「大師本身也是小提琴家出身，對於弦樂的發音與色彩有著獨到的理解」，張庭碩說道，「非常期待能再次與大師攜手，與團員們共同為國內樂壇奉獻心力。」

張庭碩也分享在瑞士琉森音樂節當代樂團（Lucerne Festival Contemporary Orchestra）擔任首席的訓練過程。他說音樂對聲響結構的要求迥異於傳統，排練過程需要更細膩的溝通與聆聽，讓人能以更開放的角度探索音色的層次。此外，長榮交響樂團也將借重他在海外的各項演出經驗，包括在德國時積極參與親子音樂會，讓音樂可以從幼齡教育開始扎根，並拉近大眾與古典樂的距離；面對新的樂季，期待在駐團藝術家帶領新任首席與團員們的共同努力下，一起為樂迷呈獻更精緻、深具國際水準的音樂饗宴。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》