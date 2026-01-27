快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」 WHO專家反擊

霍諾德登頂101後IG粉絲暴增 賈永婕曝他答應過要減速：只多給1分鐘

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮交響樂團聘請旅德小提琴家張庭碩擔任樂團首席

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

長榮交響樂團今（16）日宣布，將自今（2026）年度起延攬多位優秀青年音樂家共同擔綱樂團首席一職。首位請到旅德小提琴家張庭碩。他畢業於德國漢堡音樂與戲劇學院，師事德國巴伐利亞廣播交響樂團前首席Prof. Andreas Röhn，並以滿分優異成績取得碩士及最高演奏文憑（Konzertexamen）。

張庭碩個人演奏足跡遍及歐亞，包括曾任德國哥廷根交響樂團、奧地利格拉費內格學院樂團、高雄衛武營當代樂團及日本小澤征爾音樂塾樂團首席，並與芬蘭赫爾辛基愛樂、德國班貝格交響樂團等頂尖樂團合作，累積深厚的國際舞台經驗。

長榮交響樂團表示：培訓年輕的臺灣音樂家並提供躍上國際舞台機會，一直是樂團長期以來的營運宗旨，也獲得駐團藝術家梵志登的高度認同，包括2025年已經邀約十多位海內外優秀的國籍團員擔任樂團各聲部首席與一般團員，此次再由張庭碩出任樂團首席，更顯相得益彰。

張庭碩在2021年曾於瑞士與長榮交響樂團駐團藝術家梵志登有過合作。回憶起當時，他對大師嚴謹精準的排練風格印象深刻：「大師本身也是小提琴家出身，對於弦樂的發音與色彩有著獨到的理解」，張庭碩說道，「非常期待能再次與大師攜手，與團員們共同為國內樂壇奉獻心力。」

張庭碩也分享在瑞士琉森音樂節當代樂團（Lucerne Festival Contemporary Orchestra）擔任首席的訓練過程。他說音樂對聲響結構的要求迥異於傳統，排練過程需要更細膩的溝通與聆聽，讓人能以更開放的角度探索音色的層次。此外，長榮交響樂團也將借重他在海外的各項演出經驗，包括在德國時積極參與親子音樂會，讓音樂可以從幼齡教育開始扎根，並拉近大眾與古典樂的距離；面對新的樂季，期待在駐團藝術家帶領新任首席與團員們的共同努力下，一起為樂迷呈獻更精緻、深具國際水準的音樂饗宴。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

追蹤

延伸閱讀

德國總理梅爾茨傳二月訪中前 中德簽協議將送兩隻貓熊赴慕尼黑

德智庫：德國民眾購買電動車意願 受政黨偏好影響大

青年百億圓夢計劃與華航、長榮合作 提供機票優惠專案

教部攜手華航、長榮 助力2500名青年海外圓夢

相關新聞

堅持於音樂廳演出！羅大佑《四季戀紅交響宴》音樂會3月開跑 全新定義華語流行音樂

縱橫樂壇數十載、永遠的殿堂級音樂人羅大佑，在音樂的路上不斷求新求變，近年重新省視自身歌曲與華語經典，潛心勤練古典樂鋼琴彈奏與嘗試全新音樂編寫，開拓華語流行音樂的可能性！在經歷多次音樂改編實驗後，2026年羅大佑以親筆譜寫的7個樂章，串起百餘年來的華語音樂金曲，並且與他一手成立、綜合搖滾、古典與國樂領域的「春龍交響樂團」同台共演，成就獨一無二的《四季戀紅交響宴音樂會》，巡迴首站獻給台灣觀眾！更特別的是，為了維持樂器原聲的音色與質地，羅大佑堅持要在傳統音樂場地演出，因此特別安排3月7至8日於台中國家歌劇院大劇院，以及4月3日至4日於高雄衛武營音樂廳開啟台灣巡迴，日後更預計造訪美國洛杉磯與舊金山等地，4月18日更會成為首位於紐約卡內基音樂廳舉辦個人音樂會的華語流行音樂家，在這個古典音樂聖地上，展現華語流行音樂的全新定義！

長榮交響樂團聘請旅德小提琴家張庭碩擔任樂團首席

長榮交響樂團今（16）日宣布，將自今（2026）年度起延攬多位優秀青年音樂家共同擔綱樂團首席一職。首位請到旅德小提琴家張庭碩。他畢業於德國漢堡音樂與戲劇學院，師事德國巴伐利亞廣播交響樂團前首席Prof. Andreas Röhn，並以滿分優異成績取得碩士及最高演奏文憑（Konzertexamen）。

十年整修 波昂貝多芬音樂廳重新啟用

2025年12月16日，波昂的貝多芬音樂廳（Beethovenhalle Bonn）在歷時近十年的整修後重新開放，並以一場長達近四小時的「貝多芬之夜」音樂會，迎接觀眾回歸。

瑞士長笛大師葛拉夫離世

瑞士長笛名家葛拉夫（Peter-Lukas Graf ）於2025年最後一天，以高齡96歲逝於該國比寧根。1929年，葛拉夫生於蘇黎世，是他那一代極為傑出的長笛演奏家和音樂家。他在蘇黎世隨 André Jaunet學習長笛，後來又在巴黎師從傳奇人物Marcel Moyse和Roger Cortet，為他非凡的國際事業奠定了基礎。

瑞士約德爾申請成功 進入非物質文化遺產名錄

瑞士政府日前向聯合國教科文組織（UNESCO）提出，讓阿爾卑斯山間迴盪了數百年、更於近代融入流行歌曲與民俗音樂的「約德爾」（Yodel）唱法，列入非物質文化遺產名錄，並於12月中旬成功在該組織大會通過，成為繼巴塞爾狂歡節、乾石牆技藝、雪崩風險管理、阿爾卑斯登山、門德里西奧聖週遊行、鐘表與藝術機械、歐洲大教堂作坊、阿爾卑斯山牧場季、傳統灌溉技術與組織之後，又一項受到認證的瑞士名產。

全程裸奔 德航不讓瓜達尼尼使用琴匣

知名德國小提琴家Carolin Widmann在自己的社群網站頁面上揭露，德國漢莎航空（Lufthansa）認定琴匣不符手提行李之規定，逼得他只能取出1782年的Giovanni Battista Guadagnini，用一件毛衣為琴「蔽體」，從芬蘭赫爾辛基機場安檢區到德國法蘭克福、最後到達萊比錫，就這麼一路抱在手上，急得他淚流滿面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。