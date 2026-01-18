快訊

115學測國文／比預期難！閱讀量大選項又相近 考生嘆「沒幾題確定」：心裡很沒底

不忍家人被誤會…洪詩首回應照顧失智公公 「只是愛屋及烏」

伊朗神秘訊息讓川普取消美軍空襲 華郵揭內幕：抗議者崩潰「被拋棄」

瑞士長笛大師葛拉夫離世

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

瑞士長笛名家葛拉夫（Peter-Lukas Graf ）於2025年最後一天，以高齡96歲逝於該國比寧根。

1929年，葛拉夫生於蘇黎世，是他那一代極為傑出的長笛演奏家和音樂家。他在蘇黎世隨 André Jaunet學習長笛，後來又在巴黎師從傳奇人物Marcel Moyse和Roger Cortet，為他非凡的國際事業奠定了基礎。

葛拉夫在巴黎國立音樂學院獲得長笛演奏第一獎及指揮文憑，之後又在慕尼黑繼續學習指揮三年。他憑卓越的藝術才華，很快獲得慕尼黑ARD國際音樂比賽首獎、巴布洛克獎（Bablock Prize） 等重要榮譽；且被任命為溫特圖爾交響樂團（ Winterthur Symphony Orchestra）及琉森音樂節管弦樂團最年輕的長笛首席，這些職位同時也包含指揮。隨後，他進入一個重要階段，全心投入歌劇與交響樂的指揮工作。

葛拉夫21歲時就因錄製伊貝爾（Jacques Ibert）的長笛協奏曲而享譽全球，這一標誌性的詮釋開啟了他的國際獨奏生涯。自此，他開始全球巡演，錄製大量備受讚譽的專輯，並經常出現在電視與廣播節目中。他的藝術才華也曾在世界多個頂尖國際音樂節上展現。

除了演出，這位長笛大師同樣熱衷於教學，他在巴塞爾音樂學院擔任教授超過二十年，並在晚年仍持續於國際間開設大師班。他的教學遺產亦透過四本有影響力的教學專著得以保存，至今仍是全球長笛演奏者的重要資源。

作為演奏家、指揮、教師與作家，葛拉夫留下了持久的遺產——這份遺產仍持續影響著世界各地的長笛演奏者與音樂家。Kraków音樂學院授予葛拉夫榮譽博士稱號；美國國家長笛協會更授與終身成就獎（2005）；義大利FALAUT協會也頒發「職業生涯獎——金笛獎」（ Premio alla Carriera – Flauto d’Oro），以表彰他帶給樂壇的深遠影響。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

追蹤

延伸閱讀

瑞士推動申辦2038冬奧 盼打造永續、分工合作模式

瑞士示警新型網路詐騙 假購物網站售中製商品盜個資

瑞士約德爾申請成功 進入非物質文化遺產名錄

馬杜洛任內前3年…委內瑞拉將113公噸黃金運往瑞士 價值近1635億元

相關新聞

十年整修 波昂貝多芬音樂廳重新啟用

2025年12月16日，波昂的貝多芬音樂廳（Beethovenhalle Bonn）在歷時近十年的整修後重新開放，並以一場長達近四小時的「貝多芬之夜」音樂會，迎接觀眾回歸。

瑞士長笛大師葛拉夫離世

瑞士長笛名家葛拉夫（Peter-Lukas Graf ）於2025年最後一天，以高齡96歲逝於該國比寧根。1929年，葛拉夫生於蘇黎世，是他那一代極為傑出的長笛演奏家和音樂家。他在蘇黎世隨 André Jaunet學習長笛，後來又在巴黎師從傳奇人物Marcel Moyse和Roger Cortet，為他非凡的國際事業奠定了基礎。

瑞士約德爾申請成功 進入非物質文化遺產名錄

瑞士政府日前向聯合國教科文組織（UNESCO）提出，讓阿爾卑斯山間迴盪了數百年、更於近代融入流行歌曲與民俗音樂的「約德爾」（Yodel）唱法，列入非物質文化遺產名錄，並於12月中旬成功在該組織大會通過，成為繼巴塞爾狂歡節、乾石牆技藝、雪崩風險管理、阿爾卑斯登山、門德里西奧聖週遊行、鐘表與藝術機械、歐洲大教堂作坊、阿爾卑斯山牧場季、傳統灌溉技術與組織之後，又一項受到認證的瑞士名產。

全程裸奔 德航不讓瓜達尼尼使用琴匣

知名德國小提琴家Carolin Widmann在自己的社群網站頁面上揭露，德國漢莎航空（Lufthansa）認定琴匣不符手提行李之規定，逼得他只能取出1782年的Giovanni Battista Guadagnini，用一件毛衣為琴「蔽體」，從芬蘭赫爾辛基機場安檢區到德國法蘭克福、最後到達萊比錫，就這麼一路抱在手上，急得他淚流滿面。

洛杉磯愛樂縮減免費青年樂團計劃 引發師生和家長抗議

位於Esteban E. Torres高中的YOLA計畫如今面臨危機。11月中旬，家長和學生收到電郵通知，得知洛杉磯愛樂將縮減YOLA在Torres校區的課程，信中表示課程將持續到12月12日；明年1月起，目前的 YOLA學生每週會有兩次管弦樂排練：「我們會協助有意願的學生轉到其它YOLA 計畫。」

創作歌手紅髮艾德為英國音樂教育發聲 獲首相親自回覆

英國知名創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）近日在社群媒體上表示，他在促成英國公立學校音樂教育改革上「多少有點功勞」。今年年初，他致信英國首相施凱爾（Keir Starmer），表達自己對家鄉各地學校音樂與藝術教育迅速式微的憂心。施凱爾9月左右回信給艾德，感謝他主動聯繫，並承諾會納入考量；到了11月，艾德又再次收到首相辦公室的通知，表示相關議題將提交國會討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。