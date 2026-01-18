瑞士長笛大師葛拉夫離世

文/MUZIK

瑞士長笛名家葛拉夫（Peter-Lukas Graf ）於2025年最後一天，以高齡96歲逝於該國比寧根。

1929年，葛拉夫生於蘇黎世，是他那一代極為傑出的長笛演奏家和音樂家。他在蘇黎世隨 André Jaunet學習長笛，後來又在巴黎師從傳奇人物Marcel Moyse和Roger Cortet，為他非凡的國際事業奠定了基礎。

葛拉夫在巴黎國立音樂學院獲得長笛演奏第一獎及指揮文憑，之後又在慕尼黑繼續學習指揮三年。他憑卓越的藝術才華，很快獲得慕尼黑ARD國際音樂比賽首獎、巴布洛克獎（Bablock Prize） 等重要榮譽；且被任命為溫特圖爾交響樂團（ Winterthur Symphony Orchestra）及琉森音樂節管弦樂團最年輕的長笛首席，這些職位同時也包含指揮。隨後，他進入一個重要階段，全心投入歌劇與交響樂的指揮工作。

葛拉夫21歲時就因錄製伊貝爾（Jacques Ibert）的長笛協奏曲而享譽全球，這一標誌性的詮釋開啟了他的國際獨奏生涯。自此，他開始全球巡演，錄製大量備受讚譽的專輯，並經常出現在電視與廣播節目中。他的藝術才華也曾在世界多個頂尖國際音樂節上展現。

除了演出，這位長笛大師同樣熱衷於教學，他在巴塞爾音樂學院擔任教授超過二十年，並在晚年仍持續於國際間開設大師班。他的教學遺產亦透過四本有影響力的教學專著得以保存，至今仍是全球長笛演奏者的重要資源。

作為演奏家、指揮、教師與作家，葛拉夫留下了持久的遺產——這份遺產仍持續影響著世界各地的長笛演奏者與音樂家。Kraków音樂學院授予葛拉夫榮譽博士稱號；美國國家長笛協會更授與終身成就獎（2005）；義大利FALAUT協會也頒發「職業生涯獎——金笛獎」（ Premio alla Carriera – Flauto d’Oro），以表彰他帶給樂壇的深遠影響。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》