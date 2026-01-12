全程裸奔 德航不讓瓜達尼尼使用琴匣

▲Carolin Widmann與他「衣不蔽體」的瓜達尼尼（取自instagram.com/carolinwidmannviolin/）

文/MUZIK

知名德國小提琴家Carolin Widmann在自己的社群網站頁面上揭露，德國漢莎航空（Lufthansa）認定琴匣不符手提行李之規定，逼得他只能取出1782年的Giovanni Battista Guadagnini，用一件毛衣為琴「蔽體」，從芬蘭赫爾辛基機場安檢區到德國法蘭克福、最後到達萊比錫，就這麼一路抱在手上，急得他淚流滿面。

這位每年平均進行六十多場國際演出的音樂家當然不是旅行小白，他攜帶樂器搭機的經驗非只豐富，而且還是漢莎航空的固定客，此前從未遇過這樣的問題。沒想到這次該公司在赫爾辛基的地勤竟拒絕他帶琴搭機——即便為琴買張座位都不行，因為該航班已滿座完售——當然也不可能照漢莎的「建議」，冒險把琴當一般行李託運。

Widmann說，自己最後只能把琴取出、被迫進行了一次想不到的裸琴之旅……

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》