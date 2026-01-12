瑞士約德爾申請成功 進入非物質文化遺產名錄

文/MUZIK

瑞士政府日前向聯合國教科文組織（UNESCO）提出，讓阿爾卑斯山間迴盪了數百年、更於近代融入流行歌曲與民俗音樂的「約德爾」（Yodel）唱法，列入非物質文化遺產名錄，並於12月中旬成功在該組織大會通過，成為繼巴塞爾狂歡節、乾石牆技藝、雪崩風險管理、阿爾卑斯登山、門德里西奧聖週遊行、鐘表與藝術機械、歐洲大教堂作坊、阿爾卑斯山牧場季、傳統灌溉技術與組織之後，又一項受到認證的瑞士名產。

現代約德爾推廣者強調，這種音樂不但早非昔日吊帶褲牧人以假聲在青翠山坡、與巨大阿爾卑斯長號並列發出的山野叫聲，而且已經是一種相當普遍受到歡迎的歌唱形式。

過去一個世紀裡，瑞士各地陸續成立了約德爾俱樂部，在延續傳統的同時也拓展了它的吸引力──其音色、技巧與顫音逐步滲入古典、爵士與民謠等各個樂種，美國鄉村歌手更在1920和1930年代大量使用。

大約七年前，琉森應用科學與藝術大學成為瑞士第一所教授約德爾的高等學府。

該校教授Nadja Räss表示：「對我來說，瑞士雖然有四種官方語言，但其實有五種語言，第五種就是約德爾……鄰近的奧地利、德國與義大利也有約德爾傳統，但瑞士的約德爾因其發聲技巧而獨具特色。」

早期的約德爾由無詞的母音呼喊構成，即所謂「自然約德爾」，有旋律但沒有歌詞；近年則出現了帶有歌詞與副歌的「約德爾歌曲」。

瑞士政府表示，目前約有一萬兩千名約德爾表演者，分屬瑞士約德爾協會旗下約七百八十個團體。在這個直到1971年才實行普選的國家裡，約德爾以往幾乎完全是男性的活動，如今則吸引了越來越多女性參與（Appenzell-Innerrhoden的女性甚至直到1990年經過高等法院的裁決後，才在地方選舉中獲得投票權）。

Räss指出，在瑞士約德爾建立在「聲音的色彩」之上，主要分為兩種類型：一種以頭腔為主，發出「u」的音；另一種從胸腔更深處發聲，發出「o」的音。不過即使在瑞士國內，各地風格也存在差異：靠近Appenzell的北部地區約德爾「較為哀傷、較慢」，而在中部地區則「更為強烈、節奏更短」。

主導瑞士申請案的聯邦文化局科學顧問Julien Vuilleumier表示，約德爾的起源難以追溯，但它已深深融入瑞士阿爾卑斯山的意象之中：「有人認為這是山谷之間的通信方式，利用能傳得很遠、極具辨識度的聲音；也有人認為它是一種歌唱形式。不過我們知道的是……約德爾一直在不斷轉變與更新。」

申請列入非物質文化遺產的項目需說明其文化傳統未來的發展前景，而他們將其帶入未來的方式之一，便是踏入基層校園——該計畫與瑞士約德爾協會及 Roothus Gonten民俗音樂中心合作，目前約有二十位瑞士小學老師會唱約德爾，並正在課堂中傳授——Räss認為：「我畢生的目標之一，就是在我離世時，瑞士每個孩子都曾在小學階段接觸過約德爾。我認為進入（聯合國教科文組織）名錄，將是約德爾未來的重要契機。」

