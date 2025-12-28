洛杉磯愛樂縮減免費青年樂團計劃 引發師生和家長抗議

文/MUZIK

來自東洛杉磯的Rocío Jimenez，看著13歲的女兒在Hollywood Bowl和洛杉磯青少年管弦樂團（Youth Orchestra Los Angeles，YOLA）的其他成員一起與墨西哥創作歌手Natalia Lafourcade合唱〈Hasta la Raíz〉，搭配杜達美親自指揮的洛杉磯愛樂，讓他深感自豪。

Jimenez說起2024年的那場演出：「看到這種文化交融、古典音樂和拉丁作曲家的結合，真的太不可思議了……能在那裡看到我們，真的很棒。」看到像Lafourcade這樣的藝術家與YOLA的學生合作，證明了「成就偉大的方式很多」。

然而，那次演出的核心之一──位於Esteban E. Torres高中的YOLA計畫──如今面臨危機。11月中旬，家長和學生收到電郵通知，得知洛杉磯愛樂將縮減YOLA在Torres校區的課程，信中表示課程將持續到12月12日；明年1月起，目前的 YOLA學生每週會有兩次管弦樂排練：「我們會協助有意願的學生轉到其它YOLA 計畫。」

家長表示，Torres校區計劃的裁減，主要影響初階課程。

洛杉磯愛樂在給《Boyle Heights Beat》的聲明中表示：「因面臨近期的經濟挑戰與募資狀況變化，我們正在評估如何最有效地服務洛杉磯社群。」並強調該團仍會持續在東洛杉磯推動YOLA，也將把計畫拓展到洛杉磯其他地區。

YOLA由洛杉磯愛樂創立，提供5至18歲的學生免費樂器與合奏訓練。這個課後計畫在洛杉磯的Inglewood、Rampart及Westlake/MacArthur Park等多個地方展開，Torres校區的YOLA是為東洛杉磯地區（如Garfield高中、KIPP特許學校）的165名學生服務。

家庭與社區成員形容這項宣布「突如其來」，並要求洛杉磯愛樂「清楚公開地說明，在縮減Torres校區課程的決定中，是否受到任何來自內部的壓力」，家長發出的新聞稿寫道，他們被告知Torres校區所有老師都會被撤走，只留下指揮，讓人擔心這不只是縮減，而是要解散Torres校區YOLA的開始。

家長也指出，此事發生在東洛杉磯面臨夏季以來移民突襲（immigration raids）導致的不安與恐懼之際，而YOLA一直是孩子們的安全空間。他們也強調，洛杉磯其他YOLA校區「沒有因為『經費』被裁減」，只有服務東洛杉磯拉丁裔為主社群的Torres受到影響。

在此同時，依據YOLA United Teaching Artists在Instagram公布的消息，所有YOLA校區的教職藝術家也已向美加音樂家聯合會（American Federation of Musicians）提出工會代表申請：AFM Local 47已聯繫洛杉磯愛樂管理層，告知其成員多數支持維護YOLA教職員陣容的完整，並提醒團方主動來確認和協商：「我們有理由相信，團方從其他管道得知了我們努力建立組織。不幸的是，讓Torres校區的教學藝術家離開，就成了對我們的懲罰。」

該團隊表示，他們已向全國勞工關係委員會申請代表資格，並對洛杉磯愛樂提出不公勞動行為指控：「這是違法的，我們會一起抗爭。」

曾領導Torres East LA Performing Arts Magnet的Carolyn McKnight告訴《Boyle Heights Beat》，他曾努力將這個計畫帶進學校，失去它，「將是我們社區藝術教育的巨大損失。」

因為這個計畫，學生能獲得家教輔導、大學申請指導，還有像首爾、墨西哥城、倫敦這樣的國際旅行機會，McKnight說明，「讓三年級到高中的孩子，只要願意來、父母願意支持，就能免費接受音樂教育──這是無價的。」

洛杉磯愛樂人事長Emanuel Maxwell之後在Torres高中與家長及學生會面。學生們舉著標語：「LA Phil: Don’t Silence Us!」以及「Músicos Sí, Capitalismo No」。

「孩子們就是愛 YOLA，而你們不能阻止我們追夢。」一個小男孩對著麥克風、面向Maxwell大喊。

「我們的老師不只是音樂和學業上的支持，他們也在心理上幫助我們。」另一位學生說，「你把這些拿走，就是拿走我們當中某些人在家裡得不到的支持。」

Garfield高中的家長Luisa Rios──他的兒子也參加Torres校區的YOLA──表示，看見孩子們「為自己熱愛的東西挺身而出」很受鼓舞。

「他們覺得被不尊重。你看得出那種情緒。」他說，「很多學生就是因為想成為專業樂團演奏者，才追求更高教育。」

至於Jimenez，他正在尋找解方：「我們甚至連募款的機會都沒得到。」

「我們想找到一個解決方案──讓大家都能受益、也符合洛杉磯愛樂的使命……我們真的很愛這個計畫，這太讓人心碎了。」

