創作歌手紅髮艾德為英國音樂教育發聲 獲首相親自回覆

英國知名創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）近日在社群媒體上表示，他在促成英國公立學校音樂教育改革上「多少有點功勞」。

今年年初，他致信英國首相施凱爾（Keir Starmer），表達自己對家鄉各地學校音樂與藝術教育迅速式微的憂心。

施凱爾9月左右回信給艾德，感謝他主動聯繫，並承諾會納入考量；到了11月，艾德又再次收到首相辦公室的通知，表示相關議題將提交國會討論。

截至11月8日，首相已批准這次改革，更多具體措施也將上路。

施凱爾對艾德表示：「你的公開信傳達了強而有力的訊息：創意很重要。」英國教育大臣菲力浦森（Bridgit Phillipson）也稱：「我們的創意產業一直是英國的民族驕傲。但正如艾德強調的那樣，如果學校裡沒有扎實的基礎，我們不可能在國際舞台上持續領先。」

艾德寫道：「在這封信以及所有連署者的力量下，我很高興地說，我們提出的一些關鍵訴求今日已獲得政府承認，這也是十多年來音樂課綱首次出現變動。」

他具體提出的訴求包括：取消讓音樂成為大學申請中「不吃香」的EBacc評量架構、恢復對弱勢學校的經費支持、讓課程不再只偏重古典音樂，以及協助學校添購樂器。

「我想讓你知道，你的聲音已被聽見。」施凱爾還告訴艾德：「在學校學音樂對我人生影響巨大。我們會確保每個孩子都能接觸這些經驗——從藝術文化到自然與公民參與——讓創意不再是特權，而是權利。」

BBC 11月8日播出的《 The Graham Norton Show 》中，艾德談到自己最近出席國會的經驗。他指出，英國人引以為豪的事情之一，就是在藝術領域的成就，演員、音樂家、喜劇家、詩人與電影工作者輩出——光是音樂產業就為英國經濟帶來76億英鎊，像他今年9月12日推出的新專輯，在美國上市首週收益即超過7萬美元——他回憶道：「若沒有在學校得到的鼓勵，特別是來自音樂老師的支持，我今天根本不會成為音樂人。而我知道很多同輩也有同樣的感受。」

艾德認為：「我的音樂教育不只是在學習演奏，它讓我找到自信，而音樂本身——過去如此、現在也是——對我的心理健康極為重要……藝術應該屬於每一個人，而不是幸運的少數。我們會重新振興藝術教育，把它放回豐富而多元課程的核心。」

