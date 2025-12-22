普立茲獎得主工作室操刀 河內「音樂之島」歌劇院動工

快訊

文/MUZIK

由普利茲獎得主Renzo Piano創立的Renzo Piano Building Workshop（RPBW）與 PTW 建築事務所共同設計的「音樂之島」（Isola Della Musica）歌劇院，近日於河內動工，其設計靈感來自珍珠，外形圓潤，且將呈現出柔和的珠光質感。

這項計畫由越南開發商Sun Group委託興建，內部將包含一座可容納1800人的歌劇廳，以及一座可容納1000人的會議廳。建物座落於越南河內West Lake與Đam Tri Lake之間的一座新建人工島上，其外觀設計靈感源自珍珠母貝的色彩與光澤，弧形混凝土屋頂將覆以帶有珠光效果的陶瓷瓦片。

RPBW表示：「建築外表鋪設不同尺寸的瓷磚，以順應外殼的曲線，呈現像素化的視覺效果，同時在需要的地方形成開口……這個表面會隨著一天之中不同的天氣與光線條件而變化，產生宛如珍珠母貝閃耀的光澤。」

設計渲染圖顯示，音樂之島的屋頂形狀鼓起且充滿流動感，點綴著多個圓形天窗。整個屋頂覆蓋在高大的玻璃立面之上，並在接近地面時形成優雅的拱形開口。

屋頂將以帶肋的混凝土結構打造，整體外殼依據「懸鏈線曲面」設計，使其能自然以壓力支撐自身重量，據RPBW說明：「主要的結構元素是一個薄肋混凝土外殼，從數學上來說，它是一個三維懸鏈線形體，完全在壓力下運作……這個結構能將荷載分散至少數幾個內部支撐點與更多周邊支撐點，使整座方形人工島成為建築的基型（archetype）。」

「在肋條之間，薄混凝土結構可設置開口，而不影響結構性能」RPBW補充，「外殼的形狀並非任意，而是根據內部功能與覆蓋的空間體積而定。」

RPBW由普立茲建築獎得主Renzo Piano於1981年創立，目前於熱那亞和巴黎設有辦公室。

