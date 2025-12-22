連吹25.5小時 奈及利亞小號手創世界紀錄

文/MUZIK

今年5月9日至10日，奈及利亞小號演奏家Joshua Olusanya在該國拉各斯市維多利亞島的Terra Kulture，成功挑戰長達25小時30分36秒的現場馬拉松式演出，並被金氏世界紀錄認證為連續吹奏小號最久的第一人。

他日前在《衛報》發表一篇了自述，分享自己從開始學習樂器，到申請締造紀錄，經過許多練習與2月那次連吹超過24小時卻遭判失格的挫折，終於在5月達標的心路歷程：

我第一次拿起小號是在十五年前。在那之前，我試過打鼓和單簧管，但都沒有真的愛上它們。可是在我用小號吹出第一聲時，那種任何樂器都沒有給過我的共鳴，讓我從那一刻起便知道：這就是我的樂器。

從此之後，我把自己奉獻給音樂。我有幸教導來自不同背景的學生吹小號，如今是一名全職的自由音樂家。我親眼看見音樂家與音樂學者是多麼缺乏認可。音樂需要這麼多時間、紀律、金錢與多年鑽研——然而它卻被嚴重低估。我想改變這一點。

兩年前，我發現「吹小號最長時間」這件事根本沒有被金氏世界紀錄列入時，突然靈光一閃：如果我能做一件沒有人做過的事情，也許就能讓更多人注意到音樂的價值。我寄了封信給金氏世界紀錄，申請挑戰。

一開始我非常害怕。光是規則就令人望而生畏：我不能重複吹奏同一首曲子，所以需要一分極長的曲目清單；不能即興——不能solo、不能jam，只能吹嚴格的旋律；每小時只能休息五分鐘，但我決定連續演奏好幾個小時，累積成較長的休息時間。

剛開始訓練時，我只能撐到兩小時，身體就開始抗議：痠痛、頭暈、極度疲憊。但經過數個月、每週三天的通宵練習，我逐漸建立起耐力。要和工作平衡並不容易——我早上八點起床，一整天工作，晚上十點練到早上六點，七點半又得準備去教課，常常連續兩晚不睡，然後又重複循環。

我第一次正式挑戰是在2024年2月，在我任教的學校進行，總共吹了24小時46分鐘，有兩位見證人與一位音樂專家全程裁定、每四小時輪替。我累到不行、全身疼痛，最後卻因在不允許的時間窗口——兩首曲子之間——喝了一口水，被取消資格。我整個人都崩潰了：之前吹的那些時間全都不算？那感覺非常不公平。

起初，我發誓不會再試了。但我的學生改變了我。他們聽說我因為喝水被判失格時，全都氣炸了：「他們怎麼敢這樣對 Joshua 老師？」我突然意識到，我有機會示範什麼叫做韌性：我可以讓他們看到挫折不必是終點，人永遠可以再站起來。所以我又挑戰了一次。今年5月9日下午1 點，我在拉各斯的Terra Kulture文化中心開始演奏。

這一次，我突破了一切極限：嘴唇乾裂、雙腿發抖、體力接近枯竭。我吹古典曲、Afrobeat、爵士、流行音樂——讓旋律一直走下去。我吹了George Michael的〈Careless Whisper〉、Tyla的熱門單曲〈Water〉、還有奈及利亞廣受喜愛的Fela Kuti 的作品，幾乎沒有停歇——我熱愛小號，而這份熱愛支撐著我。

觀眾也感受到了，演出現場擠滿了人，有些人甚至從頭看到尾。我的經紀人Dami，以及同事Blake和Kelvin幫忙處理燈光與時間記錄等技術細節。前幾個小時都很順利，到第五小時左右，我開始感到嘴唇與肩膀灼熱，但節奏讓我撐下去。隨著持續的時間愈久，我的腿開始發抖、手指抽筋，我不得不一直交替著或坐或站，以免身體撐不住，嘴唇甚至開始流血。但我告訴自己：在最後一個音之前，絕不能停。

當我終於停下來時，我已經連續吹了 25 小時 30 分鐘。那是我一生中最棒的感覺。我無比激動——不只是為了自己，也為了所有幫助我完成這件事的人。

我想再破另一項紀錄嗎？為什麼不？如果我能吹 25 小時，我就能吹更久。但紀錄只是故事的一部分。我還即將展開一場在非洲各地舉行的「音樂賦能」巡迴。音樂只是工具，而訊息更宏大：堅持、紀律，以及勇於做更大的夢——超越你的環境所限制的一切。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》