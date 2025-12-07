快訊

文/MUZIK

輝達執行長黃仁勳與妻子正向舊金山歌劇院提供大額捐款——每年金額高達500萬美元、且至少將持續三年——這讓在舊金山頂級社區太平洋高地擁有豪宅的他們，與其他三、四個家族並列為該院最高層級的贊助者。

今年這筆款項用於支持該院委託原創的歌劇新作《美猴王》（The Monkey King），往後還將挹注該院其它自製劇目、青年藝術家培訓、社區節目與數位媒體計畫。

該院行政總監Matthew Shilvock形容這筆捐款是「對舊金山藝術領域深具意義的一種信念表達」：「像這樣具有轉型性質的大額捐贈，對灣區整體的創意社群——不僅是歌劇院，而是整個藝術界——而言，都代表著強烈的信任肯定。」

黃家發言人告訴《The Standard》，黃氏家族「很自豪能主持《美猴王》世界首演，這部永恆的史詩以融合中國傳說與美國創意的方式，歌頌勇氣、轉化與冒險精神。」並補充道：「作為藝術與灣區的支持者，黃氏家族期待與舊金山歌劇院——這座城市最重要的藝術機構之一——持續合作。」

此外，黃家還為員工與業界領袖贊助超過600張票，讓他們於兩個晚上觀賞演出。活動由黃氏夫婦的女兒黃敏姍（Madison Huang，現任輝達員工，負責家族與歌劇院關係）主導籌劃。

這是黃家今年向藝術機構捐出的第二筆重大資助，他們先前已捐出2250萬美元，以挽救加州藝術學院（California College of Arts）免於關閉。而此時輝達也正簽妥位於舊金山Mission Rock的首份辦公室租約，其面積達45,000平方英尺。

黃仁勳與舊金山歌劇院的合作，始於和舊金山前禮賓司長 Maryam Muduroglu 在2023年舊金山APEC峰會的合作——閒談時，Muduroglu向他說起《美猴王》的世界首演——Muduroglu回憶，黃聽到這消息時「真的很興奮舊金山歌劇院會做這樣的作品，深入亞洲文化核心」。

Shilvock接著聯繫了黃氏夫婦，邀請他們擔任此劇的推廣大使，以提升知名度並吸引慈善支持。黃答應後不久，Ripple的Chris Larsen與Yahoo創辦人楊致遠也加入榮譽委員會。

Muduroglu表示，除了金錢，更重要的是黃仁勳的參與對科技社群具有號召力——這是歌劇院長久以來急需培養的一群觀眾。

黃仁勳年捐上億 躋身舊金山歌劇院頂級贊助者

