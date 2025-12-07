美國男高音雷克斯逝世
文/MUZIK
美國知名英雄男高音（heldentenor）、曾三度獲得葛萊美獎的雷克斯（Gary Lakes）11月11日在匹茲堡逝世，終年75歲。
1950年9月26日，雷克斯生於奧克拉荷馬州Woodward，成長於德州Irving，畢業於南衛理會大學（Southern Methodist University）。其職涯始於1981年西雅圖歌劇院的《萊茵的黃金》，飾演Froh一角；1986年首登紐約大都會歌劇院，自莫札特《依多美尼歐》（Idomeneo）的海神祭司開始，擔綱齊格飛（《女武神》）、荷西（《卡門》）、參孫（《參孫與達麗拉》）、皇帝（《沒有影子的女人》）、艾瑞克（《漂泊的荷蘭人》）、格列高里（《鮑里斯．果多諾夫》）、弗羅雷斯坦（《費黛里奧》）、帕西法爾（《帕西法爾》）、拉卡（《耶努法》）、艾尼亞斯（《特洛伊人》）、吉米（《馬哈貢尼市的興衰》）等要角，共在該院演出106次，並留下廣為人知的《女武神》錄音和錄影。
他也是《崔斯坦與伊索德》、《唐懷瑟》、《羅恩格林》等華格納劇作純熟的詮釋者。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言