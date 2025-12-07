美國男高音雷克斯逝世

文/MUZIK

美國知名英雄男高音（heldentenor）、曾三度獲得葛萊美獎的雷克斯（Gary Lakes）11月11日在匹茲堡逝世，終年75歲。

1950年9月26日，雷克斯生於奧克拉荷馬州Woodward，成長於德州Irving，畢業於南衛理會大學（Southern Methodist University）。其職涯始於1981年西雅圖歌劇院的《萊茵的黃金》，飾演Froh一角；1986年首登紐約大都會歌劇院，自莫札特《依多美尼歐》（Idomeneo）的海神祭司開始，擔綱齊格飛（《女武神》）、荷西（《卡門》）、參孫（《參孫與達麗拉》）、皇帝（《沒有影子的女人》）、艾瑞克（《漂泊的荷蘭人》）、格列高里（《鮑里斯．果多諾夫》）、弗羅雷斯坦（《費黛里奧》）、帕西法爾（《帕西法爾》）、拉卡（《耶努法》）、艾尼亞斯（《特洛伊人》）、吉米（《馬哈貢尼市的興衰》）等要角，共在該院演出106次，並留下廣為人知的《女武神》錄音和錄影。

他也是《崔斯坦與伊索德》、《唐懷瑟》、《羅恩格林》等華格納劇作純熟的詮釋者。

