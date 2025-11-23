籌備兩年 賞心樂沐管弦樂團創團音樂會「初響」有成

文/MUZIK

▲賞心樂沐管弦樂團「初響」首演大獲好評

賞心樂沐管弦樂團（Sound Shine Orchestra）創團音樂會「初響」於2025年11月1日在蘆洲功學社音樂廳圓滿落幕。這不只是一場演出，更是所有成員2年來用心、努力、成長與熱情的見證。

上半場樂團以充滿土耳其風情的莫札特《後宮誘逃》序曲作為開場，引領聽眾在輕快的旋律中，感受盎然的生機與活力，接著，透過海頓第104號交響曲「倫敦」展現豐富層次、飽滿歡愉的氛圍。

下半場樂團則以比才《卡門》第一及第二組曲作為主軸，藉由多變的風格、節奏、音色，呈現樂句帶來的情感與張力。最後，在聽眾一片歡呼叫好聲下，以經典著名的「康康舞曲」畫下令人難忘的句點。

賞心樂沐管弦樂團宗旨為在工作之餘，享受音樂演奏，立志成為最快樂、最認真的業餘演奏團體，在藝術總監暨指揮莊文貞親切、細心的指導下，與團員們共同推動發展。

▲賞心樂沐管弦樂團藝術總監暨指揮莊文貞，以自然感人風格引領樂團譜出動人樂句

在這支新興的樂團中，有約半數團員因曾參與長榮交響音樂營結緣。特別的是，大多數團員並沒有音樂科系的專業背景，他們的身分，有的是國內外大企業主管、工程師、諮商心理師、醫師、老師，還有的是產品設計師、專業主婦、記者、學生等，看似沒有任何的共通點，卻因懷抱對音樂的熱情與喜愛而齊聚一堂，將每一次的練習視為生活中的小確幸。

展望未來，賞心樂沐管弦樂團期望能凝聚更多志同道合的音樂愛好者，透過交流與演出，傳遞音樂真實、純粹的美好，持續書寫動人的篇章。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》