快訊

金馬62／范冰冰奪金馬影后！工作室「寶島影后」祝賀文秒刪 本尊親曝得獎心情

羅技MX Master 4滑鼠開箱！「早下班神器」配K980光能無線鍵盤 實測解除工作焦慮

老師難為／行政訴訟撤銷性騷懲處 教性平課要建安全框架

籌備兩年 賞心樂沐管弦樂團創團音樂會「初響」有成

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

▲賞心樂沐管弦樂團「初響」首演大獲好評

賞心樂沐管弦樂團（Sound Shine Orchestra）創團音樂會「初響」於2025年11月1日在蘆洲功學社音樂廳圓滿落幕。這不只是一場演出，更是所有成員2年來用心、努力、成長與熱情的見證。

上半場樂團以充滿土耳其風情的莫札特《後宮誘逃》序曲作為開場，引領聽眾在輕快的旋律中，感受盎然的生機與活力，接著，透過海頓第104號交響曲「倫敦」展現豐富層次、飽滿歡愉的氛圍。

下半場樂團則以比才《卡門》第一及第二組曲作為主軸，藉由多變的風格、節奏、音色，呈現樂句帶來的情感與張力。最後，在聽眾一片歡呼叫好聲下，以經典著名的「康康舞曲」畫下令人難忘的句點。

賞心樂沐管弦樂團宗旨為在工作之餘，享受音樂演奏，立志成為最快樂、最認真的業餘演奏團體，在藝術總監暨指揮莊文貞親切、細心的指導下，與團員們共同推動發展。

▲賞心樂沐管弦樂團藝術總監暨指揮莊文貞，以自然感人風格引領樂團譜出動人樂句

在這支新興的樂團中，有約半數團員因曾參與長榮交響音樂營結緣。特別的是，大多數團員並沒有音樂科系的專業背景，他們的身分，有的是國內外大企業主管、工程師、諮商心理師、醫師、老師，還有的是產品設計師、專業主婦、記者、學生等，看似沒有任何的共通點，卻因懷抱對音樂的熱情與喜愛而齊聚一堂，將每一次的練習視為生活中的小確幸。

展望未來，賞心樂沐管弦樂團期望能凝聚更多志同道合的音樂愛好者，透過交流與演出，傳遞音樂真實、純粹的美好，持續書寫動人的篇章。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

追蹤

延伸閱讀

北市國攜手吳珮菁、謝從馨 雙女神擊出鼓藝風暴

陳介涵×廖元宏 台北愛樂青年管弦樂團「一個俄國人在美國」挑戰拉赫四

新營文化中心12月6日辦野餐寫生音樂會 兒童寫生今起開放報名

頂尖音樂家齊登金門擎天廳演出 音樂扎根綻放藝術光彩

相關新聞

籌備兩年 賞心樂沐管弦樂團創團音樂會「初響」有成

賞心樂沐管弦樂團（Sound Shine Orchestra）創團音樂會「初響」於2025年11月1日在蘆洲功學社音樂廳圓滿落幕。這不只是一場演出，更是所有成員2年來用心、努力、成長與熱情的見證。

抖音與倫敦南岸中心聯手 發掘演算法時代的古典音樂人才

抖音（TikTok） 與倫敦南岸藝術中心（Southbank Centre）宣布推出「漸強」（Crescendo）計劃。該計劃旨在加速發掘下一代古典音樂人才，將透過徵件，選出十位居住於英國、對古典音樂充滿熱情、且已經在抖音上創作相關內容的創作者，除了邀請他們參加明年一月舉行的活動，以利彼此交流；獲選者更可免費參與南岸藝術中心的音樂會與排練、獲得與駐館藝術家及駐館樂團的幕後合作機會、接受抖音提供的專屬導師輔導與平台運營培訓，並能與抖音及南岸藝術中心的數位團隊合作創作內容；未來還可持續參與南岸藝術中心的「大使計畫」（Ambassador Scheme）。

現存最老管風琴原件初步修復 八百年前古音重現

1906年於伯利恆耶穌出生地教堂出土、2019年開始重建的12世紀管風琴，日前已初步完成修復，並在耶路撒冷重新發聲！

陳介涵×廖元宏 台北愛樂青年管弦樂團「一個俄國人在美國」挑戰拉赫四

台北愛樂青年管弦樂團將於11月18日（星期二）晚間7點半在台北國家音樂廳舉行年度重點音樂會「一個俄國人在美國」，邀請旅歐新銳指揮廖元宏，並與曾在美國茱莉亞音樂院、俄羅斯柴科夫斯基音樂院兩大名校接受完整音樂訓練的雙料鋼琴家陳介涵，合作演出拉赫曼尼諾夫第四號鋼琴協奏曲，展開一場橫跨俄美兩大音樂文化的對話，也突顯青年音樂家對多元文化的敏銳觀照與詮釋能量。

女性觀點Ｘ編舞角度重塑《冬之旅》 2026年1月亞洲首演在台灣

「藝術歌曲之王」舒伯特的傳世經典，生涯最動人的聯篇歌曲集《冬之旅》，2026年1月的台灣舞台將迎來亞洲首演的絕美版本！「舒伯特《冬之旅》—女高音Ｘ男舞者的低迴吟詠」演出，由德國新銳舞蹈家安德烈亞斯．海斯（Andreas Heise）進行導演與編舞，並且邀請知名德國女高音茱莉安．班斯（Juliane Banse）演唱，以女性觀點重新演繹此首作品，更特別的是，班斯在演唱的同時，也會與男性舞者伊斯特萬．西蒙（István Simon）進行舞蹈互動，鋼琴家亞歷山大．克里切爾（Alexander Kriche）更會適時加入肢體表演環節，舞台上的三位藝術家呈現既合作又競爭的關係，展現出《冬之旅》的強烈戲劇性，為此經典作品帶來全新體悟。此版《冬之旅》2019年首演於葡萄牙首演，並以原版三位藝術家的黃金卡司巡演歐洲各地，廣受好評，更得到英國《衛報》五星滿分評價！本製作將於2026年進行亞洲首演，1月15日於台北國家音樂廳，以及1月17日於高雄衛武營音樂廳，絕美呈現，不容錯過！

王羽佳回母校 出任柯蒂斯音樂學院「藝術協作」

王羽佳日前受母校柯蒂斯音樂學院（Curtis Institute of Music）之邀，將回校任教，但並非出任鋼琴教授，而是為他量身打造、更為彈性的「藝術協作」（artistic collaborator）一職。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。