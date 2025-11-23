抖音與倫敦南岸中心聯手 發掘演算法時代的古典音樂人才

文/MUZIK

抖音（TikTok） 與倫敦南岸藝術中心（Southbank Centre）宣布推出「漸強」（Crescendo）計劃。該計劃旨在加速發掘下一代古典音樂人才，將透過徵件，選出十位居住於英國、對古典音樂充滿熱情、且已經在抖音上創作相關內容的創作者，除了邀請他們參加明年一月舉行的活動，以利彼此交流；獲選者更可免費參與南岸藝術中心的音樂會與排練、獲得與駐館藝術家及駐館樂團的幕後合作機會、接受抖音提供的專屬導師輔導與平台運營培訓，並能與抖音及南岸藝術中心的數位團隊合作創作內容；未來還可持續參與南岸藝術中心的「大使計畫」（Ambassador Scheme）。

新聞稿指出：「在TikTok上，#ClassicalMusic標籤下的貼文已接近一百萬則，過去十二個月成長幅度達60%。古典音樂正走出音樂廳，在網路世界中獲得嶄新的生命。無論是高超的演奏家、臥室作曲家、混音 DJ，或來自非傳統背景的超級粉絲——這項計畫都在尋找能為二十一世紀觀眾開啟古典音樂新大門的新鮮且多元的聲音。」

評審委員之一、小提琴家Esther Abrami在漸強計劃的啟動座談會上表示：「我學古典音樂的時候，常常聽到一句話：『年輕人不喜歡古典音樂。』但我心想，等等，我就是年輕人啊，我很喜歡古典音樂，為什麼會這樣說？這是能讓人起雞皮疙瘩的音樂，力量極強，我覺得無法讓更多人體驗這樣的感動是不公平的。」

另一位評委、抖音英國與愛爾蘭音樂合作關係負責人Toyin Mustapha則補充：「傳統上，古典音樂可能讓某些人覺得自己與它無關——因為他們認為那些演奏或作曲的人都已經過世了。TikTok 這個平臺能做的，就是開啟全新的觀眾群……讓更多人、即使是原本不覺得自己身在其中的人，都有機會能與古典音樂產生連結。」

