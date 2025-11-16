快訊

陳介涵×廖元宏 台北愛樂青年管弦樂團「一個俄國人在美國」挑戰拉赫四

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

台北愛樂青年管弦樂團將於11月18日（星期二）晚間7點半在台北國家音樂廳舉行年度重點音樂會「一個俄國人在美國」，邀請旅歐新銳指揮廖元宏，並與曾在美國茱莉亞音樂院、俄羅斯柴科夫斯基音樂院兩大名校接受完整音樂訓練的雙料鋼琴家陳介涵，合作演出拉赫曼尼諾夫第四號鋼琴協奏曲，展開一場橫跨俄美兩大音樂文化的對話，也突顯青年音樂家對多元文化的敏銳觀照與詮釋能量。

指揮廖元宏曾獲得西班牙利里亞國際指揮⼤賽首獎、克羅埃西亞Lovro von Matačić國際指揮大賽第三名及樂團獎，並於2025年4月拿下義大利布雷西亞 Giancarlo Facchinetti指揮⼤賽銀牌、7月拿下第七屆羅馬尼亞布加勒斯特指揮大賽銀獎暨樂團獎，今年他也於第二屆俄羅斯拉赫曼尼諾夫國際指揮大賽決賽中獲得佳績，並入選第59屆法國貝桑松國際指揮大賽決賽前八強。專程從法國返台的他表示，拉赫曼尼諾夫第四號鋼琴協奏曲為音樂家旅居紐約期間，作為作曲者身份的重新啟程，這首協奏曲雖不像第二、第三號那樣立即動人，卻展現了拉赫曼尼諾夫晚期語言的深度與革新精神，是二十世紀鋼琴協奏曲曲目中獨具魅力的一頁，也是他心目中拉赫真正的巔峰之作。

負笈美國茱莉亞音樂院，又為學習拉赫作品再赴俄羅斯柴科夫斯基音樂院的鋼琴家陳介涵，曾榮獲義大利蒙諾波利國際鋼琴大賽冠軍，並被義大利樂評盛讚為「使鋼琴說話的女孩」，以兼具歐美理性與俄派抒情深度的音樂語言著稱。他在記者會上表示：「很開心能在四十歲之際與指揮廖元宏、台北愛樂青年管弦樂團首次合作，也是他從拉赫誕生150週年（2023）至今，終於演完其全本鋼琴協奏曲的里程碑。拉赫曼尼諾夫第四號鋼琴協奏曲為作曲家移居美國後的創作。在這部作品中，可以聽見拉赫曼尼諾夫曲中的傳統俄羅斯風格，悄然滲入了美國新興音樂語言的影響——爵士的節奏感、和聲語彙的擴張，彷彿是他對身處異地的情感反應與文化交融的表現。」

《一個俄國人在美國》音樂會以三部風格鮮明的作品──白遼士《羅馬狂歡節序曲》、拉赫曼尼諾夫第四號鋼琴協奏曲與伯恩斯坦《西城故事交響舞曲》，展開一場跨越地域與時代的音樂旅程。節目以戲劇張力與文化交融為主軸，從白遼士的狂歡、拉赫曼尼諾夫的流亡情懷，到伯恩斯坦的美國精神，音樂語彙在古典與現代、夢想與現實之間交錯流轉，彷彿映照當代音樂人於異鄉逐夢的心境。

台北愛樂青年管弦樂團自成立以來，一直是台灣最具活力與潛力的青年音樂團隊之一，聚集全台對古典與舞台音樂懷抱熱情的年輕演奏者。樂團長期參與各類跨界演出與創作計畫，從古典名作到現代音樂劇，展現出多元的藝術語彙與精湛的演奏實力。目前由杜黑擔任藝術總監，鄭立彬擔任樂團顧問，游家輔擔任助理指揮，並邀請陳仕杰、羅培菁、陳怡伶、莊廷義、王采綺、黃任賢、石楓鈺等國內優秀演奏家擔任駐團音樂家協助訓練。

×

相關新聞

現存最老管風琴原件初步修復 八百年前古音重現

1906年於伯利恆耶穌出生地教堂出土、2019年開始重建的12世紀管風琴，日前已初步完成修復，並在耶路撒冷重新發聲！

陳介涵×廖元宏 台北愛樂青年管弦樂團「一個俄國人在美國」挑戰拉赫四

台北愛樂青年管弦樂團將於11月18日（星期二）晚間7點半在台北國家音樂廳舉行年度重點音樂會「一個俄國人在美國」，邀請旅歐新銳指揮廖元宏，並與曾在美國茱莉亞音樂院、俄羅斯柴科夫斯基音樂院兩大名校接受完整音樂訓練的雙料鋼琴家陳介涵，合作演出拉赫曼尼諾夫第四號鋼琴協奏曲，展開一場橫跨俄美兩大音樂文化的對話，也突顯青年音樂家對多元文化的敏銳觀照與詮釋能量。

女性觀點Ｘ編舞角度重塑《冬之旅》 2026年1月亞洲首演在台灣

「藝術歌曲之王」舒伯特的傳世經典，生涯最動人的聯篇歌曲集《冬之旅》，2026年1月的台灣舞台將迎來亞洲首演的絕美版本！「舒伯特《冬之旅》—女高音Ｘ男舞者的低迴吟詠」演出，由德國新銳舞蹈家安德烈亞斯．海斯（Andreas Heise）進行導演與編舞，並且邀請知名德國女高音茱莉安．班斯（Juliane Banse）演唱，以女性觀點重新演繹此首作品，更特別的是，班斯在演唱的同時，也會與男性舞者伊斯特萬．西蒙（István Simon）進行舞蹈互動，鋼琴家亞歷山大．克里切爾（Alexander Kriche）更會適時加入肢體表演環節，舞台上的三位藝術家呈現既合作又競爭的關係，展現出《冬之旅》的強烈戲劇性，為此經典作品帶來全新體悟。此版《冬之旅》2019年首演於葡萄牙首演，並以原版三位藝術家的黃金卡司巡演歐洲各地，廣受好評，更得到英國《衛報》五星滿分評價！本製作將於2026年進行亞洲首演，1月15日於台北國家音樂廳，以及1月17日於高雄衛武營音樂廳，絕美呈現，不容錯過！

王羽佳回母校 出任柯蒂斯音樂學院「藝術協作」

王羽佳日前受母校柯蒂斯音樂學院（Curtis Institute of Music）之邀，將回校任教，但並非出任鋼琴教授，而是為他量身打造、更為彈性的「藝術協作」（artistic collaborator）一職。

400年前就有即興教學法！2025台灣國際古樂節 10月首演世界最古老雙大鍵琴曲

由台灣大鍵琴家許舒堯創立的台灣國際古樂節，今年將帶來「雙琴爭鳴」音樂會，邀請義大利拉迪奇藝術節總監暨大鍵琴家布塞提尼（Alberto Busettini）一同登台，兩人不但要帶來現存最古老的雙大鍵琴曲目，更會展現文藝復興時期盛行，甚至影響後世創立音樂院的「帕蒂門托」（Partimento）即興技法，10月24日晚間7點半於台北國家演奏廳，以及26日下午2點半於衛武營表演廳，觀眾可以現場聽到400年前最流行的即興演奏，發現古樂也可以如此新潮！

元老級團隊退出基默中心 費城室內管弦樂團結束24年駐場史

基默中心（Kimmel Center）創始駐場團隊之一：費城室內管弦樂團（Chamber Orchestra of Philadelphia）宣布，考慮到繼續在這個該市最大藝術場館演出需要的高昂成本，決定結束長達24年的駐場關係。

