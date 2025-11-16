快訊

現存最老管風琴原件初步修復 八百年前古音重現

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

1906年於伯利恆耶穌出生地教堂出土、2019年開始重建的12世紀管風琴，日前已初步完成修復，並在耶路撒冷重新發聲！

這部「基督教世界現存最古老的管風琴」，經過八百年長眠，其琴音終於在領導修復團隊的西班牙音樂史家David Catalunya指下，以禮儀聖歌《Benedicamus Domino Flos Filius》，交織著遠方教堂傳來的鐘聲，響遍了耶路撒冷舊城的聖救世主修道院（St. Saviour’s Monastery）。

揭幕儀式前，Catalunya在記者會上表示，與會者將見證音樂史上的重大時刻： 「這部管風琴當初被埋藏時，人們懷抱著有朝一日它能再次奏響的希望。如今，經過近八個世紀，這一天終於到來了。」

此後，該琴將收藏於耶路撒冷舊城的聖地博物館（Terra Sancta Museum），距離它最初發聲的伯利恆教堂僅有數英里。

研究人員相信，十字軍於十一世紀統治耶路撒冷期間，將這座管風琴帶到耶穌誕生地伯利恆。經過約一世紀的使用後，為了防範穆斯林軍隊入侵，將其埋藏起來。1906年，當工人們在伯利恆興建方濟各會朝聖者旅舍時，才在一座古老墓園中發現它的存在，後來經過全面發掘，共出土了222支青銅音管、一組鐘以及十字軍藏匿的其它物件。

「聽到其中一些音管在地底沉睡七百年、沉默八百年後再次發聲，實在令人激動」，參與修復工作的管風琴專家Koos van de Linde說，「那些當年埋下它的十字軍心中的希望——有朝一日它們會再次奏響——終究沒有落空。」

Catalunya領導的四人研究團隊，自2019年開始著手製作這座管風琴的複製品，但在重建過程中，竟發現部分原始音管至今仍能正常運作。管風琴製作者Winold van der Putten將這些仍能使用的音管與他依古法打造的複製管並列安裝——而複製品正是透過對原件的細緻研究方得完成——其中約半數音管為原品，仍可見奧斯曼工匠留下的導線刻痕與指示音符的手刻記號。

本計劃隸屬之馬德里康普頓斯音樂科學研究所（Instituto Complutense de Ciencias Musicales），所長Alvaro Torrente將此事比喻為「發現了一隻活著的恐龍——我們從未想過能親眼、親耳見到的東西，如今竟真實地呈現在眼前」。

研究人員希望最終完成整座管風琴的修復，並製作多個複製品，安置於歐洲及世界各地的教堂，使世人皆能聆聽其樂聲。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

