女性觀點Ｘ編舞角度重塑《冬之旅》 2026年1月亞洲首演在台灣

「藝術歌曲之王」舒伯特的傳世經典，生涯最動人的聯篇歌曲集《冬之旅》，2026年1月的台灣舞台將迎來亞洲首演的絕美版本！「舒伯特《冬之旅》—女高音Ｘ男舞者的低迴吟詠」演出，由德國新銳舞蹈家安德烈亞斯．海斯（Andreas Heise）進行導演與編舞，並且邀請知名德國女高音茱莉安．班斯（Juliane Banse）演唱，以女性觀點重新演繹此首作品，更特別的是，班斯在演唱的同時，也會與男性舞者伊斯特萬．西蒙（István Simon）進行舞蹈互動，鋼琴家亞歷山大．克里切爾（Alexander Kriche）更會適時加入肢體表演環節，舞台上的三位藝術家呈現既合作又競爭的關係，展現出《冬之旅》的強烈戲劇性，為此經典作品帶來全新體悟。此版《冬之旅》2019年首演於葡萄牙首演，並以原版三位藝術家的黃金卡司巡演歐洲各地，廣受好評，更得到英國《衛報》五星滿分評價！本製作將於2026年進行亞洲首演，1月15日於台北國家音樂廳，以及1月17日於高雄衛武營音樂廳，絕美呈現，不容錯過！

《冬之旅》完成於1827年，也是舒伯特去世的前一年，或許有感於自己不久於人世，舒伯特改編了同時代詩人繆勒（Wilhelm Müller）描寫冬夜孤寂旅人的長詩，用獨唱人聲與鋼琴陪伴，展現出絕對的寂寥與孤獨，啟發後世無數想像。編舞暨導演海斯表示，《冬之旅》的故事，其實對閱聽者來說並不是很明確：「我們知道這位旅行者是要離開某人，但不知道他是被迫離開，還是主動離開。不過他決定要踏上旅途，面對改變的道路。」通常《冬之旅》都是用音樂會的形式，而且由男性歌者演唱，因此海斯也決定在這個製作，決定要找女性歌者演出，展現出完全不一樣的氛圍。同時，海斯也強調舒伯特在寫作《冬之旅》時，心境上的不同：「他當時深受梅毒所苦，身體狀況很差，應該也覺得《冬之旅》反映了他當時的人生階段，思考『什麼是死亡？為何我存在？什麼是愛情？死後又是什麼？』」

此外，本製作的另一個與眾不同之處，是海斯加入了舞蹈的元素，而且不只是單單男性舞者的加入，女高音與鋼琴家也都成為舞蹈的一部分，搭配上簡約意象的舞台設計，成就表演史上極為獨特的《冬之旅》演出。鋼琴家克里切爾表示，他從未參與過這麼特別的演出，會需要與舞者與歌者會同時互動：「有時是鋼琴帶動情緒，有時又是我跟歌者引領氣氛，由舞者來表現出歌詞內容，但有時又會是由舞者做為主要演出者。整場演出會不斷變動，十分耐人尋味。」女高音班斯則認為，比起一般常見的演唱形式，這樣的演出方式可能更好：「這份演出訴諸肢體與感情，能夠更表現出音樂的本質與意境！」

雙親為舞蹈家與聲樂家，安德烈亞斯．海斯（Andreas Heise）的編舞歷程，與古典音樂有著強烈的關係，他不但為多部歌劇如華格納《飄泊的荷蘭人》、理查．史特勞斯《隨想曲》與柴可夫斯基《尤金．奧涅金》編舞，更以莫札特安魂曲、歌劇詠嘆調進行新編舞蹈創作，2022年更推出了以舒伯特《天鵝之歌》為主題的舞蹈作品，十分擅長於古典音樂與當代舞蹈的對話，本次的《冬之旅》更是其代表作之一，在2019年葡萄牙瑪律旺國際音樂節首演後，已於德國拜耳文化中心、西班牙聖地牙哥德孔波斯特拉劇院演出，接下來還將前往斯圖加特、波茨坦、杜伊斯堡、伊斯蘭馬巴德等地以及著名的德國魯爾鋼琴音樂節演出。

於《冬之旅》登台的三位黃金藝術家陣容，更是一時之選：女高音茱莉安．班斯（Juliane Banse）是活躍於古典音樂界的聲樂家，20歲時即登上柏林喜歌劇院，飾演《魔笛》的帕米娜，自此走紅於國際舞台，主演多個製作包括《玫瑰騎士》、《費加洛的婚禮》、《女人皆如此》、《唐．喬望尼》、《狄托的仁慈》、《費黛里奧》及《尤金．奧涅金》等，活躍於歐美歌劇院及音樂廳，並且灌錄過許多唱片錄音，現為薩爾茲堡莫札特音樂大學的教授，並於2023年起出任西班牙索菲亞王后音樂學院聲樂系系主任。鋼琴家亞歷山大．克里切爾（Alexander Kriche）出生於1989年，是現今德國音樂界最受到矚目的中生代鋼琴家之一，第一張獨奏唱片就獲得了2013年古典回聲獎（ECHO Klassik）的「年度新人獎」，並且與班貝格交響樂團、法蘭克福廣播交響樂團、聖彼德堡交響樂團、京都交響樂團和金澤交響樂團等知名樂團演出。舞者伊斯特萬．西蒙（István Simon）則是德國多特蒙德歌劇院的永久客席舞蹈家，也是世界上許多知名劇院和劇場的常邀藝術家，如聖卡洛納布勒斯劇院和莫斯科克里姆林宮劇院等，足跡遍佈巴黎、巴塞隆納、聖彼得堡、東京等地。三人已合作多十數次的《冬之旅》，演出默契與品質掌握不在話下，也相當期待本製作的亞洲首演，能夠與此地觀眾迸發出什麼樣的火花！

「舒伯特《冬之旅》—女高音Ｘ男舞者的低迴吟詠」將於2026年1月15日（四）晚間7點半於台北國家音樂廳，以及1月17日（六）晚間7點半於高雄衛武營音樂廳演出，票券已全面啟售，至11月25日皆享有「早鳥優惠」，不論票價張數一律85折，更多演出資訊與優惠訊息請洽主辦單位「上善藝術」，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

