400年前就有即興教學法！2025台灣國際古樂節 10月首演世界最古老雙大鍵琴曲

由台灣大鍵琴家許舒堯創立的台灣國際古樂節，今年將帶來「雙琴爭鳴」音樂會，邀請義大利拉迪奇藝術節總監暨大鍵琴家布塞提尼（Alberto Busettini）一同登台，兩人不但要帶來現存最古老的雙大鍵琴曲目，更會展現文藝復興時期盛行，甚至影響後世創立音樂院的「帕蒂門托」（Partimento）即興技法，10月24日晚間7點半於台北國家演奏廳，以及26日下午2點半於衛武營表演廳，觀眾可以現場聽到400年前最流行的即興演奏，發現古樂也可以如此新潮！

許舒堯表示，2023年的古樂節先以英國文藝復興作曲家斐茲威廉的鍵盤作品做為主題，2024年則是與台南建城四百年活動合作大型製作「熱蘭遮之淚」，今年則又回歸到鍵盤為主軸：「未來希望台灣國際古樂節的步調就是這樣，一年是鍵盤作品，一年是比較大型的製作。」至於今年用雙大鍵琴當做主題，起源來自於義大利大鍵琴家布塞提尼的主動聯繫：「其實先前我們並不相識，他純粹是在網路上看到了『熱蘭遮之淚』，覺得很有意思，加上他本身在義大利有兩個藝術節，長期都會邀請亞洲的古樂團體過去演出，我也一起邀請他來台灣參與。」

有了兩位大鍵琴家，要怎樣展現出獨特性呢？許舒堯認真考據，決定要將世界現存最古老的「雙大鍵琴曲目」搬上舞台：「這是17世紀義大利作曲家帕斯奎尼（Bernado Pasquini）的作品，總共寫了12首，這次會在上半場演出3首。」更特別的是，如果細看這份樂譜，會發現上面僅只寫了單音主題，以及偶爾出現的數字低音提示，這其實需要搭配被稱為「帕蒂門托」的技法，也就是作曲家只要給予一定的樂曲進行，演奏家就可以依照這套方式即興演出，是當時極為流行的演奏模式。這次採用的雙大鍵琴編制，是兩人同時進行即興演奏，到時會如何呈現，連許舒堯自己都還不知道！下半場則會帶來18世紀的雙大鍵琴曲目，包含了較為樂迷熟悉的史卡拉第父子（Alessandro & Domenico Scarlatti）作品，並以西班牙作曲家梭樂（Antonio Soler）作品作結，呈現雙大鍵琴曲目一百年來的極速發展與繁複變化。

這套「帕蒂門托」技法，背後隱藏著當時對於社會的關懷：18世紀的拿坡里，四所孤兒院以此培養街童，訓練他們成為專業音樂家與作曲家，使大量流落街頭的兒童，蛻變為獨當一面的音樂人才，義大利音樂家們更將此法傳至法國與德國，深遠影響歐洲音樂教育的發展，甚至當時使用在形容音樂孤兒院的「Conservatori」一字，成為現在「音樂學院 Conservatory」一字的起源，影響深遠。針對這套特殊的「帕蒂門托」技法，許舒堯還會在10月19日下午2點半於台北大同大學志生紀念館，舉辦「孤兒院裡的音樂課」的免費推廣講座，以邊彈奏大鍵琴邊解說的方式，為觀眾們詳細追尋這段有趣的音樂歷史。

除此之外，在兩場正式演出前後，還會安排「與總監們聊聊」的座談會，由許舒堯與布塞提尼直接對談，講述古樂音樂節在歐洲與亞洲的發展，以及對於演奏古樂的心得和見解。「2025台灣國際古樂節」的完整節目規劃，可至官方網站查詢，《雙琴爭鳴》售票可至OPENTIX兩廳院文化生活。

