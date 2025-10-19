元老級團隊退出基默中心 費城室內管弦樂團結束24年駐場史

文/MUZIK

基默中心（Kimmel Center）創始駐場團隊之一：費城室內管弦樂團（Chamber Orchestra of Philadelphia）宣布，考慮到繼續在這個該市最大藝術場館演出需要的高昂成本，決定結束長達24年的駐場關係。

這項決定雖在樂季開始前僅兩週，才透過電郵通知觀眾與支持者，不過樂團公告指出，此案獲董事會成員全數同意。

公告中寫道：「在基默中心演出的成本持續攀升，壓迫到本團其它重要需求。但我們絕不會對音樂品質妥協，或動搖維持財務穩健的能力。」

非只於此，公告也提到，其他成本同樣正在上漲。

該團執行長Anne Hagan表示，雖然管理方（Philadelphia Orchestra and Ensemble Arts，POEA）在付款時程上已相當寬容，但「支付基默中心基礎租金與其他演出費用，對我們而言仍然愈見困難。」

自2001年基默中心開幕以來，費城室內管弦樂團便一直是該館的駐場團隊。POEA亦聲明對該團離開之事表示理解，並指出費城室內管弦樂團面臨的挑戰，與許多非營利表演藝術組織相同。聲明寫道：「他們的貢獻豐富了我們的劇院與費城的文化景觀，我們珍視與他們長久而融洽的關係。我們將持續確保場館對室內樂演出保持開放，並在他們準備好回歸時，永遠歡迎他們。」

該團原訂 2025-26 樂季的音樂會，就已規劃在基默中心與其他場地分散舉行，現在受到退場影響，原本安排在基默的音樂會，將改至 Rittenhouse Square的聖三一教堂（Church of the Holy Trinity）、賓州美術學院（PAFA）以及費城影展協會（Philadelphia Film Society）。

Hagan表示，更換場地將能讓樂團在年度120萬美元的總預算中，減少約 7 萬美元的製作成本。

音樂總監 David Hayes則認為，這樣的撙節將讓樂團有機會「更深入經營與觀眾的社群連結，並嘗試一些需要花錢、但更具藝術風險的計畫。」

Hayes進一步說明，在基默中心駐場的基礎租金只是費用的一部分，每個節目的製作需求都可能大幅增加額外支出：「只要一加上音響或燈光，成本就會不斷攀升」，例如希望2028年在基默中心為紀念舒伯特逝世200週年推出特別企劃，可是會「極其昂貴」。

公告還透露，樂團期待在2026-27 樂季，進駐一個全新翻修的市中心場館。雖未公開地點，但公告形容該場館具備「極佳的音響效果、全新設施，以及符合室內樂親密體驗的規模」。

目前只知道新場館靠近 Broad Street，並可容納約500席位。

被問及是否完全結束在基默的演出時，Hagan回應：「作為永久、完整訂閱的駐場團隊，至少在可預見的未來，應該是的。」Hagan強調，目前更應把資金投入藝術本身，例如11月將演出的施尼克特（Alfred Schnittke）第一號大協奏曲（Concerto Grosso No.1）：「這首作品需要鋼琴與大鍵琴，而大鍵琴必須加裝擴音設備，還需要聘請專人為鋼琴做準備。我們還有Adolphus Hailstork專為我們創作的新作。這些才是我們打算投入資源之處。」

