政治太正確？威尼斯鳳凰歌劇院罷工 反對新任音樂總監

威尼斯鳳凰歌劇院（La Fenice）的員工宣布，將針對新任命年輕指揮家Beatrice Venezi為音樂總監一事，展開永久罷工，因他被視為與義大利現任總理梅洛妮（Giorgia Meloni）之極右翼政府關係密切。

該院員工已經進入「長期罷工狀態」，並表示他們「保留採取一切必要工會行動的權利——包括罷工、示威和靜坐——以捍衛其藝術家的專業性，並維護基金會管理中對民主規則的尊重」，以反對此一任命。

工會代表在聲明中指出，工人們「要求立即撤銷Venezi的音樂總監任命，因為該任命的方式與過程違反了所有對話與透明的原則」。

來自盧卡、現年35歲得指揮家兼鋼琴家Venezi，於9月22日獲得了鳳凰歌劇院基金會主席、威尼斯市長Luigi Brugnaro以及全體理事會成員一致批准，被任命為新音樂總監，將在2026年10月正式上任，任期至2030年3月。

Brugnaro和理事會對這一選擇表示「極為滿意」，並指出此任命「在專業性、國際能見度、活力和革新方面，為劇院的工作帶來了顯著的附加價值」。

他們也強調了此任命的重要性，因為這意味著在國際主要歌劇院的版圖中，少數由女性擔任的領導角色，確認了鳳凰歌劇院的全球化與創新使命。

Venezi很快就要與行政總監及劇院職員會面，開始制定其音樂總監任期的戰略方針。

義大利文化部長Alessandro Giuli在一份聲明中表示：「我歡迎威尼斯鳳凰歌劇院基金會董事會一致決定任命Beatrice Venezi為歌劇院的音樂總監，這是當之無愧的任命。我相信他將以奉獻、專業精神與創造力履行工作。我向總監Nicola Colabianchi的遠見卓識致以衷心的祝賀。」

Venezi曾獲得梅洛妮所屬之義大利兄弟黨（FdI）頒發的獎項，並曾出席該黨的活動。他在Instagram的個人頁面上寫道：「我懷著激動與感激之情，接受成為鳳凰劇院新任音樂總監的決定。我始終對這個品質與聲望卓著的機構懷抱高度尊敬與欽佩。

首先，我要衷心感謝劇院基金會以及理事會代表的各個機構對我的信任。能夠獲得這個極具聲望的職位，我深感榮幸，並將努力不負使命，無論在國內或國際舞臺上，都要帶領劇院的所有常設團體邁向更大的成功。我期待與劇院、威尼斯這座城市及其觀眾，展開這場人文、藝術與音樂的對話。」

