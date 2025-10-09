庫克音樂收購Naxos

文/MUZIK

庫克音樂控股有限公司（Kuke Music Holding Limited）近日收購了頗具影響力的獨立古典音樂品牌Naxos，此舉料將重塑全球古典音樂產業的格局。

據9月下旬披露的消息，總部位於北京的庫克公司透過兩項同步進行的交易，斥資約1.06億美元，取得了Naxos約70%的股份。

Klaus Heymann於1987年創立Naxos，總部設於香港，擁有數以萬計的錄音與數百萬首數位曲目的龐大曲庫。該公司在數位發行領域中具有開創地位，早在1990 年代中期便推出音樂圖書館（Naxos Music Library），向全球的大學、圖書館與廣播機構提供服務。

Naxos音樂集團旗下約有17個品牌，包括唱片（Naxos Records）、有聲書（Naxos Audiobooks）與電子書（Naxos Books）等，此外還有約50個與集團關係獨立、風格多樣的唱片品牌與合作單位。

庫克音樂目前在大陸古典音樂市場已居於領先地位，業務涵蓋內容授權、教育科技以及數位訂閱服務。此次併購將為雙方開啟更多跨國授權合作、教育產品整合以及新技術研發機會，例如以人工智慧為核心的音樂學習與內容生成工具等。

不過雙方之間的關係雖然歷史悠久，卻並非始終順利，實際上，Naxos去年才曾經起訴庫克，指控其在過去三年間未支付超過180萬美元的款項。

