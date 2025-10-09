快訊

2026泰晤士世界大學排名出爐！台大、陽明交大產學項目奪滿分

庫克音樂收購Naxos

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

庫克音樂控股有限公司（Kuke Music Holding Limited）近日收購了頗具影響力的獨立古典音樂品牌Naxos，此舉料將重塑全球古典音樂產業的格局。

據9月下旬披露的消息，總部位於北京的庫克公司透過兩項同步進行的交易，斥資約1.06億美元，取得了Naxos約70%的股份。

Klaus Heymann於1987年創立Naxos，總部設於香港，擁有數以萬計的錄音與數百萬首數位曲目的龐大曲庫。該公司在數位發行領域中具有開創地位，早在1990 年代中期便推出音樂圖書館（Naxos Music Library），向全球的大學、圖書館與廣播機構提供服務。

Naxos音樂集團旗下約有17個品牌，包括唱片（Naxos Records）、有聲書（Naxos Audiobooks）與電子書（Naxos Books）等，此外還有約50個與集團關係獨立、風格多樣的唱片品牌與合作單位。

庫克音樂目前在大陸古典音樂市場已居於領先地位，業務涵蓋內容授權、教育科技以及數位訂閱服務。此次併購將為雙方開啟更多跨國授權合作、教育產品整合以及新技術研發機會，例如以人工智慧為核心的音樂學習與內容生成工具等。

不過雙方之間的關係雖然歷史悠久，卻並非始終順利，實際上，Naxos去年才曾經起訴庫克，指控其在過去三年間未支付超過180萬美元的款項。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

追蹤

延伸閱讀

最高院「拒川普」 允庫克留聯準會

「反川普」為什麼這麼難？川普靠什麼讓整個菁英圈都閉嘴？

Fed理事庫克涉房貸詐欺 司法部發傳票調查展開調查

經濟學者挺聯準會理事庫克 連署反對川普撤職

相關新聞

庫克音樂收購Naxos

庫克音樂控股有限公司（Kuke Music Holding Limited）近日收購了頗具影響力的獨立古典音樂品牌Naxos，此舉料將重塑全球古典音樂產業的格局。

政治太正確？威尼斯鳳凰歌劇院罷工 反對新任音樂總監

威尼斯鳳凰歌劇院（La Fenice）的員工宣布，將針對新任命年輕指揮家Beatrice Venezi為音樂總監一事，展開永久罷工，因他被視為與義大利現任總理梅洛妮（Giorgia Meloni）之極右翼政府關係密切。

溫哥華交響樂團準備罷工

據CBC新聞報導，溫哥華交響樂團（Vancouver Symphony Orchestra）的工會成員日前投票，以97.4%的壓倒性結果，支持隨時進行72小時的罷工，這將直接影響樂團接下來的演出活動。

一做廿年 大都會行政總監再度續約

2006年被任命為大都會歌劇院的第16任行政總監的Peter Gelb，日前再度得到續約、起碼還會在這個位置上幹到2030年。

俄國作曲家謝德林逝世

92歲高齡的俄羅斯作曲家謝德林（Rodion Konstantinovich Shchedrin），8月29日於德國慕尼黑逝世。

2025 NTT遇見巨人 《弄臣》致敬費里尼經典 10月登場

根據OPERABASE網站統計，威爾第《弄臣》（Rigoletto）名列十大最常演出的火紅歌劇，已有超過3,327個製作版本、演出13,291個場次以上。其中已故澳洲名導莫辛斯基（Elijah Moshinsky）的版本，更是從1991年澳洲歌劇院首演後，即不斷重製巡演，至今逾30年。臺中國家歌劇院2025遇見巨人系列，將以該版《弄臣》揭開序幕，10月2至5日在大劇院盛大登場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。