溫哥華交響樂團準備罷工

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

據CBC新聞報導，溫哥華交響樂團（Vancouver Symphony Orchestra）的工會成員日前投票，以97.4%的壓倒性結果，支持隨時進行72小時的罷工，這將直接影響樂團接下來的演出活動。

該團團員所屬工會Vancouver Musicians' Association Local 145，是美加音樂家聯邦（American Federation of Musicians of the United States and Canada）的一員，他們與樂團的集體工作合同，於今年7月初即已到期失效。

身在協商委員會的第一小提琴樂手Rebecca Whitling指出，他們從4月就開始與團方協調。團方於7月17日給出最後通牒版本，儘管他們全力反對，但執行長置之不理，仍堅持原本給出的合約條件。

Whitling表示，團員們正在爭取更高的、特別是能與北美其它大型樂團競爭的薪資水準，像是他們在多倫多、渥太華、蒙特利爾的同儕，基本薪資大約都比他們高上30%——溫哥華交響樂團樂手目前的基本薪資約為75000加幣，而同樣也在協商委員會裡的長笛首席 Christie Reside表示，其它地方的樂手每年酬勞約在100000——這讓他們喪失吸引頂尖樂手入團的競爭力。

團方目前開出的條件是在三年內加薪15％，與樂手們要求的23%還有一段差距。

其實該團的工會成員早在8月初表決時，就以超過97%的比例同意進行罷工，Reside表示，當時他們仍然希望給予團方回頭談判的機會，但對方一直都沒行動，才有了現在的結果；Whitling也稱，如果團方曾經願意回到談判桌前，相信罷工是可以避免的，畢竟他們只是想要進行實質的協商，可惜對方基本上完全拒絕、沒留任何餘地。

溫哥華交響樂團董事長兼執行長Angela Elster則在寫給CBC新聞的電郵中回應，團方已從2019年以來大幅加薪的基礎上，基於有意義的薪酬和福利增長，給出公平現實、可在樂手貢獻與財務狀況之間取得平衡的提案。

