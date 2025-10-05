快訊

中秋烤肉要小心！午後對流旺盛 4縣市大雨特報「一路下到晚上」

一做廿年 大都會行政總監再度續約

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

2006年被任命為大都會歌劇院的第16任行政總監的Peter Gelb，日前再度得到續約、起碼還會在這個位置上幹到2030年。

上個月接受《EL PAÍS》訪問時，Gelb其實就已透露，他的合約剛剛續至2027年，並說：「如果大都會歌劇院的董事會希望我繼續下去，我覺得自己已經準備好再做更久。」

如今，大都會歌劇院的董事會還真的進一步將他的合約延長至2030年。同時，董事會也宣布了與沙烏地阿拉伯文化委員會的新合作關係，Gelb表示這將「為大都會歌劇院提供新的重大支持」。

Gelb青少年時的第一份工作，就是在大都會歌劇院擔任引座員。之後他受訓成為藝術經紀人，並協助鋼琴家霍洛維茨（Vladimir Horowitz）重啟事業。1982年，他創立了哥倫比亞藝術經紀公司（Columbia Artists Management, CAMI）的影片部門CAMI Video，並擔任總裁，同時出任大都會歌劇院電視系列《The Metropolitan Opera Presents》執行製作六年，期間為大都會製作了25部電視影片，後來由DG再度發行DVD。

他擔任大都會行政總監二十年來的重要成果之一，是榮獲琵琶第獎（Peabody Award）和艾美獎的系列節目《The Met: Live in HD》。該系列自2006年12月開播以來，已售出超過2,900萬張門票，在全球70多個國家播放。2016年，他在挑選大都會歌劇院歷史上第三任音樂總監的過程中發揮了關鍵作用，最終該職由涅傑—塞貢（Yannick Nézet-Séguin）出任。

2020年，Gelb主導推出了「大都會歌劇院每晚串流」（Nightly Met Opera Streams），吸引了全球超過2,000萬觀眾；同年還推出「在家盛會」（At-Home Gala）以及「Met 明星現場音樂會」（Met Stars Live in Concert）一系列付費觀看的串流項目。

他告訴《EL PAÍS》：「疫情一開始，我就覺得大都會有一分公共責任。於是我們立刻開始每天晚上免費播放一齣歌劇。但疫情之後，娛樂習慣已經改變，上電影院的人變少了，我們的全球觀眾大約只剩下疫情前的55%。雖然仍有跨越十一個時區的廣大觀眾，但以前每場直播能吸引40多萬人，現在大約只有20萬人。」

據Gelb指出，川普政府打壓移民的政策，已導致票房下滑。然而在2023年與沙烏地政府官員會面後，他認為與該國文化委員會的合作，將成為大都會歌劇院的重要轉捩點：「美國的表演藝術機構一直仰賴慈善捐助，我們沒有政府補助。但毫無疑問，最近幾個月，大家更害怕來紐約、來美國，這和百老匯一樣影響了我們。我們必須想辦法說服遊客回來，讓他們相信紐約不同於美國其他地方。我們也必須仰賴更多本地觀眾來看歌劇。」

他補充說：「美國最有錢的人對藝術沒有興趣。他們關心的是重要的事，比如比爾．蓋茲致力於消除疾病，或是社會正義。但我們需要讓他們相信，大都會這樣的藝術機構本身就是社會正義體系的一部分。這是我的工作，要說服他們。」

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

追蹤

延伸閱讀

竹縣新總圖「鐵皮屋頂」挨批 優化方案票選出爐改用「這個」

「新北濕地藝術季」以藝術為橋、濕地為伴 演繹自然與藝術融合之美

再度帶來最「潮」的創意慶典！NOKE 忠泰樂生活 Anniversary《潮玩藝》

新北濕地藝術季10月4日登場 14件環境藝術作品聚新月橋

相關新聞

溫哥華交響樂團準備罷工

據CBC新聞報導，溫哥華交響樂團（Vancouver Symphony Orchestra）的工會成員日前投票，以97.4%的壓倒性結果，支持隨時進行72小時的罷工，這將直接影響樂團接下來的演出活動。

一做廿年 大都會行政總監再度續約

2006年被任命為大都會歌劇院的第16任行政總監的Peter Gelb，日前再度得到續約、起碼還會在這個位置上幹到2030年。

俄國作曲家謝德林逝世

92歲高齡的俄羅斯作曲家謝德林（Rodion Konstantinovich Shchedrin），8月29日於德國慕尼黑逝世。

2025 NTT遇見巨人 《弄臣》致敬費里尼經典 10月登場

根據OPERABASE網站統計，威爾第《弄臣》（Rigoletto）名列十大最常演出的火紅歌劇，已有超過3,327個製作版本、演出13,291個場次以上。其中已故澳洲名導莫辛斯基（Elijah Moshinsky）的版本，更是從1991年澳洲歌劇院首演後，即不斷重製巡演，至今逾30年。臺中國家歌劇院2025遇見巨人系列，將以該版《弄臣》揭開序幕，10月2至5日在大劇院盛大登場。

階段性任務完成！張尹芳交棒 台東回響樂團2026喜迎新任音樂總監吳思潔

成軍11年，深耕東台灣的台東回響樂團，近年在團長廖逸芬與音樂總監張尹芳的帶領之下，兩次演出全本歌劇，並且帶來許多極富創意且跨界的結合，不但為台東土地帶來更多元的精緻音樂饗宴，更讓此地出身的音樂家們，有一展長才的舞台。2025年台東回響樂團更入選了國藝會Taiwan Top演藝團隊，腳步更加穩健。今年底，張尹芳將卸下音樂總監一職，並且推薦台灣指揮吳思潔接棒，現居歐洲，擁有與指揮大師豐富工作經驗的她，將為台東回響樂團帶來全新的刺激與啟發！

《巧克力冒險工廠》音樂劇首度來台 聖誕新年歡樂北高！

擁有多部電影改編的經典童書《巧克力冒險工廠》（Charlie and the Chocolate Factory），2013年在倫敦西區與2017年於紐約百老匯也曾推出過音樂劇版本，把充滿奇幻童趣的世界搬上舞台，也獲得了奧立佛獎等不俗評價，並在美國及澳洲都有推出巡演版本。2025年，《巧克力冒險工廠》要推出首度的亞洲巡演版，台灣正是其中一站！分別在12月17日至28日的聖誕檔期於台北流行音樂中心，以及2026年1月2日至4日的新年檔期在高雄衛武營歌劇院，用充滿奇幻魔術的全新舞台設計，帶給全台親子一個歡樂的年終回憶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。