俄國作曲家謝德林逝世

▲謝德林（右）與妻子（2009）
92歲高齡的俄羅斯作曲家謝德林（Rodion Konstantinovich Shchedrin），8月29日於德國慕尼黑逝世。

謝德林1932年12月16日生於莫斯科的音樂世家，在柴科夫斯基音樂學院接受完整音樂教育，作曲師從Yuri Alexandrovich Shaporin，並隨Yakov Vladimirovich Flier學習鋼琴。1958年與舞蹈名家Maya Mikhailovna Plisetskaya 結褵，這段婚姻長達57年，直至Plisetskaya 2015年去世——他的芭蕾舞劇《帶小狗的女士》（The Seagull and The Lady With the Dog，基於契科夫短篇）、《安娜．卡列尼娜》（Anna Karenina，基於托爾斯泰小說）、《卡門》組曲等，都是以妻子為創作對象——在過去的蘇聯時代，兩人都曾飽受爭議，Plisetskaya 受到KGB監視，並有一段時間無法出國；謝德林的《卡門》組曲等作品也受冷遇，且遭文化部長譴責。

1973年，謝德林受到同樣曾被譴責的前輩蕭斯塔科維契推薦，接棒擔任俄羅斯作曲家聯盟主席。其創作類型多樣，從合唱、管弦樂、歌劇到芭蕾舞劇皆有，作品融合俄國民俗、古典音樂傳統與前衛風格，《安娜．卡列尼娜》至今仍是全球芭蕾表演的核心劇目之一。

1980年代晚期以降，謝德林在莫斯科、慕尼黑與瑞士穿梭。2012年，俄國電視臺問過他三個最大的願望，他只回答希望能永遠與妻子在一起。

謝德林曾工作多年的波修瓦劇院，在聲明中痛表哀悼，並讚其為無價的創意傳奇。

