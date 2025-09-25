2025 NTT遇見巨人 《弄臣》致敬費里尼經典 10月登場

文/MUZIK

根據OPERABASE網站統計，威爾第《弄臣》（Rigoletto）名列十大最常演出的火紅歌劇，已有超過3,327個製作版本、演出13,291個場次以上。其中已故澳洲名導莫辛斯基（Elijah Moshinsky）的版本，更是從1991年澳洲歌劇院首演後，即不斷重製巡演，至今逾30年。臺中國家歌劇院2025遇見巨人系列，將以該版《弄臣》揭開序幕，10月2至5日在大劇院盛大登場。

曾三度獲得英國劇場界最高榮譽「奧利佛獎最佳歌劇獎」的莫辛斯基，在其長達四十餘年的導演生涯中，以執導威爾第歌劇聞名；1990年代曾發表《威爾第：後現代主義的毒瘤》一文，批評後現代解構、諷刺性與象徵性的歌劇詮釋手法，應強調應從心理洞察、戲劇張力，以及對經典的尊重著眼。

本次《弄臣》執行導演達德羅（Warwick Doddrell）表示，這個版本的製作靈感，來自義大利電影大師費里尼經典名片《生活的甜蜜》，以令人驚艷的舞台設計，將觀眾帶回1960年代的羅馬，從弄臣狹小的更衣室，對比公爵華麗宮殿的舞廳，莫辛斯基成功捕捉二次大戰後富人和名流的荒淫不羈對比底層生活，同時細膩刻畫父女關係中的複雜性；並致敬電影，讓弄臣女兒吉爾達一出場就拿著八卦小報，還將公爵夫人的侍童打扮成記者、不停探問公爵下落，舞臺道具甚至還出現當時流行的國民車「飛雅特500」，呼應片中羅馬街景。

指揮張尹芳說，這個製作完全表現了威爾第音樂中的二元對立性，黑幫表面的華麗，映照出背後的腐敗，像是在非常愉悅的大調進行曲中，藏著骯髒污穢的歌詞，舞台上眾人進行著綁架弄臣女兒的勾當，很像一部暴力美學的電影，看了會心有餘悸。

《弄臣》的悲劇性結局，現代觀眾或許難以接受，此次飾演吉爾達的日本女高音宮地江奈認為，吉爾達在弄臣的寵愛下成長，對外界一無所知，天真的性格也更顯脆弱；當認識公爵、陷入愛河時，彷彿看到一束充滿希望的光，即使遭到背叛，依然願意犧牲自己。飾演同一角色的另一位聲樂家阿洛姆（Stacey Alleaume）則說，吉爾達經歷了複雜的旅程，從一個女孩一夜間變成女人，在現實世界不可能，但隨著威爾第的音樂，觀眾會看到轉變的過程。

這次演出主要角色以雙卡司呈現，10月2日、10月4日場次的「弄臣」由備受矚目、自2013年起陸續出演威爾第歌劇要角的阿根廷裔澳洲男中音卡爾博（José Carbó）擔綱；「吉爾達」由澳洲歌劇界傑出女高音阿洛姆演出；「公爵」將由臺灣男高音黃亞中詮釋，他曾擔任柏林德意志歌劇院駐院獨唱歌手，並活躍於世界各大頂尖劇院舞台。

10月3日、10月5日場次的「弄臣」，則由出生於義大利的臺灣男中音陳翰威擔綱，去年曾在《法斯塔夫》以福特一角獲得好評；「吉爾達」由被譽為「同世代極具潛力藝術家」的日本女高音宮地江奈飾演；「公爵」由澳洲歌劇團的著名男高音斯賓納（ Rosario La Spina）飾演。

「弄臣」一直是男中音的指標性角色，除了聲音上的挑戰，這次製作設定角色為「脊椎側彎」，出場時必須拄著兩支枴杖，左腿還須保持僵直、彎不起來的狀態；飾演此角色的卡爾博、陳翰威都說，彩排的前兩週他們都在互相抱怨身體痠痛，有時候導演指示加快動作時，情急之下還會不小心變「正常人」。荷西也稱讚年僅33歲的陳漢威，竟能將弄臣詮釋得這麼好，「我即將滿58歲了，對我來說是飾演弄臣最剛好的年紀。」

至於風流的公爵是渣男？還是真的愛過每個女人？飾演者黃亞中認為：「他絕對是個渣男沒錯！」斯賓納則逗趣地反問道：「你們是想問我自己，還是想問公爵渣不渣？」並認真分析這個層次很複雜的高難度角色——他是操弄人心的大師，讓人對他又愛又恨，你會討厭這個人，但心裡又默默想在某一刻成為他——引來哄堂笑聲。

歌劇院藝術總監邱瑗表示，《弄臣》無論雨果原著或威爾第改編都在諷刺當朝，如今無需擔心政治正確的問題，莫辛斯基將時空挪移到二戰之後的義大利，奢糜上流搭上黑手黨、買凶殺人有其脈絡可循。經典要結合時代意義，才能讓一個世紀前的社會議題（故事）有了今日可以同理的價值觀。

