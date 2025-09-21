《巧克力冒險工廠》音樂劇首度來台 聖誕新年歡樂北高！

文/MUZIK

擁有多部電影改編的經典童書《巧克力冒險工廠》（Charlie and the Chocolate Factory），2013年在倫敦西區與2017年於紐約百老匯也曾推出過音樂劇版本，把充滿奇幻童趣的世界搬上舞台，也獲得了奧立佛獎等不俗評價，並在美國及澳洲都有推出巡演版本。2025年，《巧克力冒險工廠》要推出首度的亞洲巡演版，台灣正是其中一站！分別在12月17日至28日的聖誕檔期於台北流行音樂中心，以及2026年1月2日至4日的新年檔期在高雄衛武營歌劇院，用充滿奇幻魔術的全新舞台設計，帶給全台親子一個歡樂的年終回憶。

本次《巧克力冒險工廠》巡演版的製作人羅素（Mark Routh）表示，除了台灣之外，這次巡演還會到中國、新加坡、馬來西亞及菲律賓等地：「同時製作群我們邀請了一時之選，除了有曾以《髮膠情人夢》獲得東尼獎的導演奧布里恩（Jack O'Brien），現在在百老匯廣受好評的《裝神弄鬼》（Death Becomes Her）音樂劇的幻術設計克羅希爾（Tim Clothier），也會加入這次製作，為《巧克力冒險工廠》增添先前版本都沒有過的舞臺魔術與幻術效果，亞洲觀眾會看到全新升級的版本！」台灣主辦單位華文環球藝術娛樂製作人高莉雅則表示，這齣音樂劇不只是小孩子，連大人都可以看得很開心：「希望能透過這次的嘗試，讓小朋友從小就能夠欣賞音樂劇，進一步培養未來的觀眾。」

這次擔任《巧克力冒險工廠》的兩位主角：飾演旺卡的普林普頓（Daniel Plimpton）與飾演查理的托卡特利（Cohen Toukatly）也特別在9月15日來台參加宣告記者會，並且現場表演數段音樂劇中的曲目。根基於紐約，已從事音樂劇演員長達15年的普林普頓表示，這次將是他首次的亞洲巡演演出：「非常期待能夠到訪亞洲，尤其台灣我已經想去看看阿里山、吃很多美食了！」同時，普林普頓表示自己是位擅長舞蹈的演員，尤其擅長踢踏舞，過去也曾演出像是《萬花嬉春》（Singing in the Rain）裡經典的踢踏舞橋段演出，另外他也很常以「主角的怪胎朋友」角色出現：「因此，我覺得旺卡就像是結合了兩者，他有一部分的古怪，也要維持主角的格調，非常開心能演出這角色。」製作人羅素也補充道，當他看到普林普頓的踢踏舞表演時相當興奮：「我們也會首次為旺卡設計踢踏舞的段落，讓他發揮長處，也展現出完全不同的旺卡！」

年僅12歲的托卡特利，則相當具有大將之風，他表示自己過往也演出過《巧克力冒險工廠》，對查理一角可說是駕輕就熟，同時他也演過《悲慘世界》裡的賈洛許、《美女與野獸》的小茶杯奇普等角色：「這次巡演是我第一次參加大型的製作，很興奮能夠將自己的演出與觀點帶給大家，也很期待能到訪這麼多地方！」製作人羅素則表示，這次他們是在全美國進行大規模的演員招考，托卡特利是在最終被找去紐約面試的8位小演員中，雀屏中選的最佳選擇：「他跟普林普頓，對我來說都像是『三重武器』一樣，能演能唱又能跳！這次的《巧克力冒險工廠》一定會因為他們的傑出合作，有著極佳的成果。」

「羅德・達爾原著《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇」將在12月17日至28日於台北流行音樂中心，以及2026年1月2日至4日於高雄衛武營歌劇院演出，平日與假日場次已全面啟售，並將於9月17日中午12點啟售「聖誕夜特別場」！更多節目資訊與購票，請洽KKTIX專屬售票頁面。同時也與台北遠東香格里拉飯店合作，推出期間限定《巧克力冒險工廠》音樂劇下午茶，以及合作住房專案，詳情請洽飯店官方網站。

