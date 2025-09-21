階段性任務完成！張尹芳交棒 台東回響樂團2026喜迎新任音樂總監吳思潔

▲首圖：左起台東回響樂團執行長王于如、團長廖逸芬、音樂總監吳思潔、藝術顧問張尹芳

文/MUZIK

成軍11年，深耕東台灣的台東回響樂團，近年在團長廖逸芬與藝術顧問張尹芳的帶領之下，兩次演出全本歌劇，並且帶來許多極富創意且跨界的結合，不但為台東土地帶來更多元的精緻音樂饗宴，更讓此地出身的音樂家們，有一展長才的舞台。2025年台東回響樂團更入選了國藝會Taiwan Top演藝團隊，腳步更加穩健。今年底，張尹芳將卸下此職務，並且推薦台灣指揮吳思潔接棒音樂總監，現居歐洲，擁有與指揮大師豐富工作經驗的她，將為台東回響樂團帶來全新的刺激與啟發！

張尹芳表示：「對我來說，這次Taiwan Top的入選，就像是完成了『階段性任務』，是能夠交棒的時機。」廖逸芬則回應到，非常感謝張尹芳在這兩年給予台東回響樂團的付出，也非常開心能夠找到吳思潔來擔任新任音樂總監：「『回響』一名，也是『回鄉』的意思，不只是希望讓這片土地有專業且持續經營的古典音樂團隊，也希望能真的讓台東變成重要的一個關鍵城市，有著如這裡的山海般有生命力的音樂養份。」對於吳思潔來說，台東給她的感覺，就像是自己生長的故鄉苗栗一樣：「這兩個縣，是全國唯二沒有高中音樂班的地方，音樂學子在升學上都會碰到要離鄉的抉擇。」因此，她也相當佩服台東回響樂團能夠凝聚在地音樂家：「台東有很多很棒的音樂家，都會為了這個團從世界各地回鄉參與，也是他們的音樂能感動我的地方。」

今年9月，吳思潔趁著回台之際，先與台東回響樂團進行初次接觸：「他們的聲音深深觸動了我。」她表示自己這幾年主要住在丹麥哥本哈根，那邊緩慢的生活步調與優美的海洋景致，都和台東非常接近，也讓她一到台東就倍感親切：「更棒的是，哥本哈根非常寒冷，而台東則是相當溫暖！樂團的聲音，也讓我聽起來更有『人情味』，十分期待之後的合作。」

2026年上任後，吳思潔將樂季規劃為兩個方向，首先是海頓與莫札特：「我在歐洲跟很多知名指揮學習，像是亞當．費雪（Adam Fisher）等，都發現古典時期作品對於樂團聲音提升的重要性。」另一個方向則是俄國作品，這也是來自吳思潔的學習經驗：「俄國音樂的『傳統』很深，是樂譜上看不出來的，都要靠實際與俄國指揮家們接觸、聆聽並且詢問，才有可能慢慢得知，譬如我在當瓦西里．佩特連科（Vasily Petrenko）的助理時，就時常聽到他講哪個音應該延長，或是哪個音在譜上沒有，『但俄國人都會加上去』等等，希望能把這些知識帶回台灣，讓大家知道真正的俄式音樂傳統。」

以小提琴主修出身的吳思潔，曾獲英國BBCA指揮大賽首獎（2021）、義大利佩薩羅指揮大賽冠軍（2019），並且在參與指揮大師慕提（Riccardo Muti）的歌劇工作坊後，臨危受命，代替因病缺席的慕提指揮威爾第歌劇《那布果》，展現驚人實力，獲得國際媒體盛讚。同時她也於2024/25樂季入選美國達拉斯歌劇院「哈特學院女性指揮計畫」，更受邀於2025/26樂季赴以色列演出，逐步踏穩國際名聲。吳思潔更表示，自己目前的遠大目標：「希望能帶台東回響樂團，登上歐洲舞台！」兩者合作能迸出什麼樣的火花，相當令樂迷期待。

台東回響樂團今年度還會於11月22日在張尹芳指揮下演出《台東冬之旅》多媒體音樂會，明年度接棒的吳思潔，則會在2月的《台灣青春夢》、6月的「教育系列：台東回響樂團與臺東縣立青少年弦樂團聯合音樂會」以及8月的「《命運之力》：2026台東回響樂團夏季巡演」等演出中陸續登場，另外樂團也會在4月推出《魔笛》親子音樂劇場等精采製作，更多演出資訊可洽台東回響樂團官方網站或是Facebook粉絲團。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》