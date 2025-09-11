文/MUZIK

只差兩天就要迎來96歲生日的的匈牙利裔知名指揮克里斯多夫．馮．杜南伊（Christoph von Dohnányi），9月6日於慕尼黑逝世。

杜南伊1929年9月8日出生於柏林。他的祖父恩斯特（Ernst von Dohnányi）是知名的匈牙利作曲家，而他的父母與其他家庭成員曾積極參與反納粹行動。

杜南伊自幼學習鋼琴，但因二次世界大戰而中斷。戰後他起初在慕尼黑大學攻讀法律，後轉入慕尼黑音樂與戲劇學院（Hochschule für Musik）專攻作曲與指揮。赴美期間，曾在佛羅里達州立大學向祖父學習作曲，並在壇格塢師從伯恩斯坦（Leonard Bernstein）學習指揮。

1952年，他返回西德，並於法蘭克福歌劇院開始其職業生涯，擔任蕭提（Georg Solti）的助理，1968年蕭提離任後，即接掌法蘭克福歌劇院。

杜南伊於1984年至2002年接替馬捷爾（Lorin Maazel），成為克里夫蘭管弦樂團（The Cleveland Orchestra）第六任音樂總監。他在任內指揮了超過千場音樂會，並率團於美國、歐洲與亞洲巡演，其中包括該團首次登陸中國大陸的演出。

在克里夫蘭，他以經常在音樂會中融入當代音樂而聞名，任內委託了Matthias Pintscher、Magnus Lindberg、Philip Glass等多位作曲家的創作，辭世時，他仍為克里夫蘭樂團的榮譽音樂總監。

1997至 2008年間，他兼任倫敦愛樂管弦樂團（Philharmonia Orchestra）首席指揮。作為客席指揮，他曾領導過紐約愛樂、波士頓交響樂團、芝加哥交響樂團、費城管弦樂團、維也納國立歌劇院、維也納愛樂、蘇黎世歌劇院與巴黎管弦樂團（並曾為該團首席客座指揮）。

他曾獲頒匈牙利巴爾托克獎章（Bartók medal），並為法國藝術與文學勳章得主。亦獲得多所音樂學府，包括伊士曼音樂學院、歐柏林音樂院、克里夫蘭音樂學院、肯特州立大學、凱斯西儲大學，以及倫敦皇家音樂學院的榮譽音樂博士。

克里夫蘭管弦樂團董事長兼執行長André Gremillet表示：「杜南伊是一位出色的指揮與音樂總監，享譽國際。他卓越的家世背景賦予他獨特的音樂視野，而克里夫蘭管弦樂團能在其歷史上如此重要的一段時光擁有他，實為幸運。杜南伊大師的藝術與奉獻精神，讓他與我們的樂手建立深厚的互信，而觀眾亦能真切感受到並懷有無比敬意。我們向其家人、友人，以及所有曾因他的音樂而受到感動的人致以哀悼與慰問。」

該團於第一時間悼念榮譽音樂總監杜南伊的貼文回顧，杜南伊與克里夫蘭管弦樂團的緣分始於1981年12月3日，當時他以客席指揮登臺，短短三個月後，便被任命為第六任音樂總監。在他卓越的18年任期中，將樂團推向前所未有的藝術高峰。1985年，他在樂團的夏季基地布洛森音樂中心（Blossom Music Center）搬演了首部全本歌劇——莫札特的《魔笛》。更自1992年起率領樂團於薩爾茲堡音樂節駐演，建立長期且深厚的國際聲望，並領隊首度赴中國大陸巡演。

他的任期同時也是克里夫蘭管弦樂團錄音最繁盛的時期，共錄製109部作品，為樂團的國際形象與藝術成就留下寶貴紀錄。他的錄音三度獲得葛萊美獎提名，進一步奠定其具深刻音樂洞見的指揮聲譽。1994年，《時代》雜誌讚譽該樂團為「全美最佳樂團」，正是對杜南伊高標準的肯定。

他任內最具持久影響力的貢獻之一，則是自1998年起主持Severance Hall的整修工程，將其蛻變為結合歷史美感與現代功能的世界級音樂廳。

深切感念杜南伊對克里夫蘭管弦樂團，以及對整個古典音樂界作出的非凡貢獻。

