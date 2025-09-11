快訊

古典音樂——讓人表現更好的運動良伴

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

愈來愈多研究指出，古典音樂能為運動員帶來實際可見的益處：幫助調節緊張情緒、提升平衡感、減輕自覺的運動負荷，甚至促進團隊凝聚力。

從在蕭邦旋律下訓練的體操選手，到在貝多芬交響曲中找到節奏的長跑者，科學正在驗證音樂家與運動員早就心知肚明之事：音樂會讓我們「動」起來——而且真的是字面意義上的「動」。

事實證明，在運動時聆聽合適的古典音樂，能讓努力感覺上變得輕鬆許多。科學上稱之為「自覺用力程度」（perceived exertion）下降，也就是運動員會覺得自己沒那麼費力，實際上卻做得更多。

在耐力與專注力決定勝負的運動中，這可能是關鍵優勢。

這一效果在《國際社會科學與人文學期刊》（2023）刊登的一分研究中得有所凸顯——他們發現，運動時聆聽古典音樂可提升動力、降低疲勞感，並增強精神專注度。

2023 年，波蘭Wrocław體育教育學院的研究，提供了一個特別有趣的案例。

研究中，年輕的女子體操選手在為期六週的訓練中搭配古典音樂，結果顯示她們的平衡能力改善、心情更佳、自覺用力程度更低；而對照組在安靜環境下訓練，沒有出現相同進步。

研究人員指出，古典音樂不僅改善了她們的動作控制，也幫助她們在訓練時情緒更加穩定。

而且，受益的並不只是年輕運動員。許多跑者、單車手與足球員都表示，古典音樂幫助他們在壓力下保持專注、平靜，並在運動中找到穩定的節奏。

2021 年，《The Independent》的一項研究探討跑者如何藉由古典音樂——包括霍爾斯特、貝多芬、柴科夫斯基等作曲家的作品——來保持當下的專注，並與自己的身體連結。受訪者形容音樂是長距離耐力訓練中的「心靈夥伴」。

當然，節奏很重要。節拍在120至140bpm之間的曲目——例如貝多芬第四號交響曲終樂章、莫札特第四十號交響曲活潑的尾聲——非常適合運動使用，既能幫助保持速度，又不會因強度過高而造成壓力。

反之，節奏較慢的曲子，如拉威爾的《波麗露》或一些溫柔的鋼琴夜曲，則適合暖身或運動後的放鬆。

除了在球場與賽道上的應用，古典音樂還能為運動員帶來另一種價值：讓人回到自我、專注當下。

古典音樂的結構、情感與節奏，都能幫助人進入心理學所謂的「心流狀態」（flow state），那是一種完全沉浸其中的感覺，動作彷彿毫不費力、時間似乎被拉長。

在運動領域，心流狀態一再被證明與更高的表現水平相關。進入心流的運動員普遍反映自己專注度提升、控制感輕鬆自如、動作自動化，而這些特質往往與勝利和更高的主觀表現評價相吻合。

所以，下次要為一場體育競賽做準備時，不妨先「來點音樂」！

無論是賽前備戰還是單純去跑步，合適的樂曲都可能決定你是突破極限還是選擇放棄。古典音樂不僅僅帶來優雅與娛樂——它還能提供心理、身體與情感層面的能量。

MUZIK閱聽古典樂

愈來愈多研究指出，古典音樂能為運動員帶來實際可見的益處：幫助調節緊張情緒、提升平衡感、減輕自覺的運動負荷，甚至促進團隊凝聚力。從在蕭邦旋律下訓練的體操選手，到在貝多芬交響曲中找到節奏的長跑者，科學正在驗證音樂家與運動員早就心知肚明之事：音樂會讓我們「動」起來——而且真的是字面意義上的「動」。

