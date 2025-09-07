文/MUZIK

墨西哥一組研究團隊進行了一項研究，測量胎兒在子宮內的心跳頻率，結果發現古典音樂對胎兒具有正面影響。

該研究由墨西哥州立自治大學（Autonomous University of the State of Mexico）、墨西哥城市自治大學（Metropolitan Autonomous University）、聖胡安綜合醫院（General Hospital Nicolás San Juan）與查維茲國立心臟病學研究院（National Institute of Cardiology Ignacio Chávez）合作進行。

他們發現，播放舒緩的古典音樂能即時安撫胎兒的心跳。

研究邀請36位孕婦聆聽兩首古典樂曲，分別是聖桑《動物狂歡節》中的〈天鵝〉，以及墨西哥作曲家Abundio Martínez的〈金色豎琴〉（Arpa de Oro）。

研究團隊在孕婦的腹部裝設外部心率監測儀，以測量胎兒對這兩首樂曲的心跳反應。他們能夠觀察到音樂播放期間以及之後的心跳變化。

透過測量胎兒的心率變異（Heart Rate Variability，HRV），研究人員能夠偵測每一次心跳之間的微小時間差。這項HRV指標極具價值，因為它能提供有關胎兒自律神經系統發展的訊息。胎兒心率變異性高，通常被視為健康發展的正面徵兆。

該研究的共同作者之一、國立心臟病學研究院的Claudia Lerma表示：「整體而言，我們發現暴露於音樂環境中，會讓胎兒的心跳模式變得更穩定且可預測。」

「我們推測，這種短暫的效應可能有助於刺激胎兒自律神經系統的發展。」

儘管兩首樂曲都產生了正面作用，不過他們發現，溫柔的吉他曲〈金色豎琴〉給胎兒帶來的影響更為明顯——該研究也指出，節奏、旋律結構，以及文化上的熟悉感等因素，可能會影響尚未出生的胎兒對音樂的反應。

