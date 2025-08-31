「音樂是希望的島嶼」—與小提琴家樫本大進相遇2025小澤征爾松本音樂節

文/MUZIK

知名小提琴家，同時也是柏林愛樂首席的樫本大進，無疑是2025小澤征爾松本音樂節前半段最矚目的音樂家，先是在8月23日的「樂團音樂會A」裡演出蕭士塔高維契的小提琴協奏曲，又在兩天後與齋藤紀念樂團的弦樂家們演出「室內音樂會II」，在繁忙的行程中，樫本大進還是找到了空檔與海外媒體聊聊，談他暌違12年重返小澤征爾松本音樂節的所見所感。

提起大師，樫本大進心中充滿感激：「他為我們亞洲音樂家開啟了大門！」在歐美音樂家稱霸古典樂壇的時候，小澤征爾幾乎做了所有能做的事情，也讓後世對於亞洲音樂家產生信心。由於擔任柏林愛樂首席的時間較晚，樫本大進只有兩次與小澤征爾合作的機會：「不過第一次相當特別，那次是我臨時被找去代打，也是首次在柏林愛樂坐首席的位子，沒想到就是小澤大師的場次！曲目是孟德爾頌《以利亞》。第二次則是2016年他與柏林愛樂的最後一次合作，演出貝多芬的《合唱幻想曲》。」以首席身份的角度，樫本大進認為小澤征爾永遠可以催化出樂團的極限：「樂譜上寫100%，他一定會讓大家演出110%！」同時大師的不擺架子與高度親和力，也是讓樫本大進相當懷念小澤征爾的一點，他在本次音樂節的節目冊也分享到，自己13歲時與母親前往柏林愛樂見小澤征爾，不料途中發生了車禍，導致他們大遲到，小澤征爾依然親切熱情地接待他們，還關心兩人有沒有受傷，是讓人打從心裡溫暖的大師風範。「在這個音樂節，還是可以感受到小澤的存在。」樫本大進如此說道，不論是樂團的表現、音樂家的互動，甚至是觀眾的反應，都會讓人覺得小澤征爾依然沒有遠離，這也是讓世界知名音樂家，願意一來再來的原因。

被問起為何這次還會加碼演出室內樂音樂會，樫本大進的回答相當有趣：「有這麼高水準的音樂家，誰不會想抓住機會好好演一場？」的確，這次與樫本大進共演的陣容，就有長期擔任齋藤紀念樂團首席的矢部達哉與豊嶋泰嗣，還有中提琴首席川本嘉等，可說是弦樂聲部的精英陣容。曲目安排也頗具巧思，樫本大進特別選了四首都在19世紀末到20世紀初寫的曲子：「這四首曲子間隔不到20年，卻能聽到非常多種的變化性。」開場的佛漢・威廉斯的《幻想五重奏》是具有英國民謠風格的輕快曲目，接下來的布魯赫《八重奏》則有少見的低音提琴編制，讓整首曲子聽起來更加沈穩，下半場則是魏本的弦樂四重奏《慢板》，以及此曲致敬的對象：荀貝格《昇華之夜》，樫本大進特別提及：「有趣的是，《昇華之夜》是裡面寫得最早的作品，但聽起來卻最現代。」在這四首風格迥異的作品裡，樫本大進與齋藤紀念樂團的音樂家們成功地表現出不同的色彩，也讓滿場觀眾給予熱情的掌聲，最後的謝幕甚至多達六次！一直到整晚全數演出的音樂家們都上台（當中部分演出者還已經換上了便服），觀眾才願意離開，滿足地度過此夜晚。

看到如此熱情滿溢的觀眾，不禁讓人想起與樫本大進訪談時的最後提問：「當今的混亂不安世道裡，音樂扮演著什麼樣的角色？」樫本大進認為，在娛樂的功用之外，最重要的是「音樂可以用各種不同的方式，給予大家力量，就像是希望的島嶼。」今晚的演出，相信在不同的層面上，帶給了在場觀眾無盡的撫慰與動力。

