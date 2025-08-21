與金牌的第一次接觸－2025范克萊本大賽雙冠王沈靖韜9月首次訪台

文/MUZIK

2025年6月7日，第17屆范克萊本大賽公布結果：來自香港的鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）先是拿下觀眾票選獎後，更一舉奪下金牌，可說是眾望所歸！更特別的是，此賽事除了給予獎金外，更會直接安排得獎者的三年巡演計畫，許多國家更是在結果還沒出爐前，就已經安排好檔期了，台灣也是其中一站，今年9月2日在台北國家音樂廳，以及9月3日在高雄衛武營音樂廳，沈靖韜即將來台演出他在賽事中表現精湛的曲目，把大賽現場直接帶給台灣樂迷！

拿到金牌至今已兩個多月，沈靖韜笑道其實這陣子只彈了四場音樂會，但接受了十幾場的採訪！「能和大家談談我心目中的音樂模樣，相當有趣。」2025年適逢兩個鋼琴界的最高賽事同年舉行，沈靖韜認為范克萊本大賽更能讓他有發揮空間：「雖然我也相當喜愛蕭邦，但蕭邦鋼琴大賽都要完全彈他的作品，反而是范克萊本大賽可以很自由地選擇曲目，我覺得更適合我的個性。」

范克萊本大賽的自由度，要從賽制說起：前三輪的獨奏環節，除了第一輪一定要包含指定的全新委創曲目外，其他選曲都只要在大賽規定的「總時間長度」內即可。以沈靖韜為例，他於第一輪在委創曲外選了巴赫／布梭尼《夏康舞曲》及拉威爾《加斯巴之夜》，第二輪直接用貝多芬第29號鋼琴奏鳴曲《漢馬克拉維》應戰，第三輪則安排巴赫／拉赫曼尼諾夫的第三號無伴奏小提琴組曲、史克里亞賓第10號鋼琴奏鳴曲，以及拉赫曼尼諾夫《音畫練習曲》：「對我來說，這些曲目都各自擁有不同的亮點，並且可以在每一輪安排不一樣的風格，能完整展現我的音樂觀點。」

觀賽的觀眾可能更印象深刻的是，沈靖韜在決賽輪選擇了孟德爾頌第一號鋼琴協奏曲，並且彈出了令人印象深刻的詮釋，許多線上觀眾都表示從來不知道此曲能夠這麼動人！為何會選擇此首少見於比賽的曲目，沈靖韜表示：「我覺得此曲大大被低估了，孟德爾頌其實是相當細膩的作曲家，他的主題與元素都很精緻，結構也很完整，很值得鋼琴家雕琢。」更值得一提的是，這其實是范克萊本大賽幾十年來，第一次有參賽者在決賽選擇演出此曲，當中也隱藏著沈靖韜的小巧思：「一些很熱門的作品，可能在大眾與評審心裡都有過往選手的印象了，因此我可以在這首曲目上展現全新的觀點，給予不同的可能性。」以結果來說，沈靖韜可說是十分成功，並且在賽事創下了此曲的詮釋高標。

這些選曲策略，也可以從沈靖韜的學習過往，看出一些端倪：即便10歲就獲得德國埃特林根國際鋼琴比賽的少年組第一名，當時被媒體視為是「音樂神童」，沈靖韜並不如此看待自己，因為他還是經過長時間的努力與練習，才獲得台上的成就。同時，他也並不因此專精音樂學習，反而是在一般學校就讀，赴美後更是參與了哈佛大學與新英格蘭音樂院的雙學位課程：「即便我在哈佛文憑是經濟學主修，但其實我拿的是自由藝術學位，我也學了很多文學、藝術等相關課程。」面對繁重的課業，沈靖韜當時把練琴時間降低到一天一小時左右的限度，不過最終依然選擇了音樂這條路：「其實可以從很多跟我一樣，同時修習兩邊學位的學長姐身上知道：學過音樂的人，擁有對於音樂的熱愛，最終都還是會回到音樂上！」

這份熱愛也在今年的大賽掄元，得到最佳的回報。這次的巡演曲目，沈靖韜力圖表現自我，為觀眾帶來最佳的印象：上半場先以兩首巴赫小提琴無伴奏的改編版開始，同時展現巴洛克與當代敘事的交錯，接著則是技巧絕倫的拉威爾《夜之加斯巴》：「再來下半場是拉赫曼尼諾夫《音畫練習曲》，這套曲目有相當多的色彩與敘事感，同時也與開場的拉赫曼尼諾夫改編的巴赫無伴奏第三號小提琴組曲呼應。」說到這首曲目，沈靖韜笑談起第一次聽到的奇妙情境：「我是在日本名古屋的電梯裡聽到的！那時我想說，怎麼會有鋼琴版的巴赫無伴奏第三號？還趕快用找歌軟體Shazam來搜尋，沒想到是拉赫曼尼諾夫的改編版本。」兩位如此著名作曲家的結合，為何沒有那麼多演出與錄音，沈靖韜表示可能是因為這曲相當「難」：「拉赫曼尼諾夫不只是改編，更把此曲加深了鋼琴才能展現的宏大規模，是十分了不起的作品。」然而，有聽過沈靖韜在范克萊本大賽表現的話，可能會驚訝於他把此曲彈得輕巧無比，彷彿不存在他所講的難度，9月2日與3日的首度台灣獨奏會，正是觀眾能夠親耳聆聽這位新出爐的金牌得主，擁有多方面音樂觀點的絕佳機會！「2025年范．克萊本國際鋼琴大賽金牌得主 沈靖韜鋼琴獨奏會」由鵬博藝術主辦，購票請洽OPENTIX。

