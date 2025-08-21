「每日兩萬首」 串流平臺嚴控AI生成內容

文/MUZIK

法國音樂串流服務公司Deezer指出，目前上傳到其平臺的所有音軌中，大約有18%、而且每日都有超過兩萬首作品，完全是AI生成的。

該公司首席創新長Aurélien Herault認為，AI生成內容持續湧入像Deezer這樣的串流平台，未見任何放緩的跡象。

去年12月，Deezer已提交了兩項專利申請，並很快在今年1月推出AI偵測工具，可以辨識出來自多種生成模型的人工合成音樂，包括熱門AI音樂生成器Suno和Udio——它們去年都被三大唱片公司旗下的品牌起訴，指控它們在未經授權的情況下，用受版權保護的音樂來訓練模型；Suno今年1月也被德國的集體版稅與授權機構GEMA提告。

據Herault表示，該工具正在幫助公司將完全由 AI 生成的音樂從推薦演算法中過濾掉，以免推送給970萬名訂閱者。Deezer執行長Alexis Lanternier也表明，公司計劃「排除」完全AI生成的曲目，使其不會出現在「演算法與編輯推薦」中：「生成式 AI 有潛力為音樂創作與消費帶來正面影響，但它的使用必須以責任與謹慎為指引，以保障音樂人與作曲家的權利與收益。」

AI生成音樂在串流平台上的存在感日益增強，而Deezer一直是數位音樂服務中非常積極偵測AI生成內容的公司之一，同時也打擊用來刷版稅的「噪音音軌」以及其它低品質內容。

2023年，該公司與環球音樂集團合作推出「以音樂人為中心」的分潤模式，獎勵擁有大量追隨者且被用戶主動搜尋的音樂人，並抑制低品質內容。

之後，華納音樂集團與獨立授權機構Merlin也在法國採用了這套模式。

Deezer去年稱，在推行這模式後，已刪除了2600萬首「無用」曲目。

全球作者協會總會（CISAC）在去年底的一份報告中估計，到2028年，AI或將侵蝕多達24%的音樂創作者收入。

生成式AI在創意業界興起，也引發了一波訴訟潮。許多藝術家、作家與版權擁有者指控AI公司，在未經同意與未付費的情況下，使用受版權保護的作品來訓練模型。

包括Billie Eilish、Nicki Minaj、Stevie Wonder在內的數十位音樂人，去年曾發表公開信警告，這類AI生成音樂若以他們的作品作為訓練基礎，可能會「破壞創意」並讓真實音樂人邊緣化。

