低音管巨擘阿佐里尼10月抵臺演出 大師班9月1日全球招生 先報先得

當代低音管巨擘阿佐里尼（Sergio Azzolini）受福爾摩沙愛樂管絃樂團之邀，將於10月10日來到臺北，與該團合作演出年度音樂會「未央歌，歌未央」，並於演出後的10月11日、12日舉行難得的大師班，由這位長年致力教學推廣與藝術傳承的音樂家，親自進行深入的個人指導與公開教學，為學員們精進演奏技巧、深化音樂詮釋，並提升藝術表現力，激發更多對低音管演奏藝術與音樂的熱情與追求。

本次大師班以「17、18世紀西方音樂探索」為題，憑藉阿佐里尼於德國斯圖加特音樂學院與瑞士巴塞爾音樂學院數十年累積的教學經驗，以及他長年對巴洛克音樂和樂器的致力研究，聚焦17與18世紀的音樂詮釋。兩天的課程以公開指導為核心，正式學員輪番演奏自選曲目、無需伴奏，透過每人75分鐘的大師個人化指導、持續低音（Basso continuo）演奏實踐、沉浸專注的學習空間與開放多元參與的旁聽觀摩，讓師生一同徜徉於低音管歷史風格的探索之中。

主辦單位福爾摩沙愛樂特別提醒，該課程正式學員限額13位，以具備相當的演奏程度、欲精進技巧與音樂詮釋的中高級學生或專業低音管演奏者為對象，且以報名與繳費順序為錄取之依據，並開放旁聽學員報名。

賽吉歐．阿佐里尼（Sergio Azzolini）於 1967 年生於義大利博爾扎諾（Bolzano）。啟蒙於Romano Santi，1989年考入漢諾威國家音樂學院，師事著名低音管演奏家Klaus Thunemann教授，在學期間擔任歐洲青年交響樂團的低音管獨奏家。

阿佐里尼曾於許多國際大賽獲得首獎，包括：「Carl Maria von Weber」、「Prague Spring」、慕尼黑「ARD」大賽獨奏第二名（首獎從缺）及木管五重奏首獎。年輕時就受聘於德國斯圖加特音樂院任教，並於1998年起任教於瑞士巴塞爾音樂院。

除了演奏現代低音管，阿佐里尼同時對巴洛克音樂和樂器有著濃厚的興趣，研究了大量文獻和古樂表現手法，蒐集從巴洛克、古典、浪漫至近代的樂器。近十幾年來致力於研究巴洛克低音管樂器的改良和仿古樂器，並成為最具代表性的巴洛克低音管演奏家。同時與Heckel工廠研發出新的按鍵械，使樂器的音色更加統一。

阿佐里尼參與由Christophe Coin指揮的Ensemble Baroque Limoges，同時以低音管演奏家身分，與La Stavaganza Köln、La Cetra Basel、den Sonatori de la Gioiosa Marca, L'aura soave Cremona、Parnassi musici、dem Collegium 1704等各樂團共事，也是Holland Baroque Society的成員；且身兼多個室內樂團的成員，包括Sabine Meyer木管五重奏、 Ma'alot Quintetts、Maurice Bourgue Trio，又於2002至2007 年間受聘為波茨坦音樂節（Kammerakademie Potsdam）藝術總監，帶領該樂團發掘和演奏從巴洛克至現代的作品，其中也包含了許多首演曲目和多部歌劇，如維瓦第（Antonio Vivaldi）的 La fida ninfa、Baldassaree Galuppi的Le nozze di Dorina 和2011年Carl Heinrich Graun的Montezuma。2011年，阿佐里尼再度受邀擔任波茨坦音樂節的指揮與藝術總監，並於音樂節期間演出莫札特費加洛婚禮全劇。

阿佐里尼為錄製發行的專輯已逾四十張，涵蓋的內容非常廣泛，展現其不凡的風格和多樣性，並榮獲多項榮譽，EMI唱片公司（現為華納音樂）已簽下賽吉歐．阿佐里尼許多室內樂錄音。目前他正致力於 Naïve 唱片公司的Vivaldi Edition韋瓦第39首低音管專輯錄音，且第一張專輯就在德國獲得「Diapason d'or」、「Choc de Classica」、「Echo Klassik」等獎項。

