員工抗議 英國皇家歌劇院取消明年以色列巡演

英國皇家芭蕾舞團與皇家歌劇院（ Royal Ballet and Opera，RBO）首席執行官Alex Beard在內部公告中宣布，已取消2026年在以色列歌劇院《托斯卡》的製作巡演。

此前，近200名皇家歌劇院與芭蕾舞團成員聯署公開信，批評該機構在加薩議題上的立場。

Beard在對員工的通報中提到那封「正在內部流傳的公開信」，並表示：「我們已經做出決定，新製作《托斯卡》將不會前往以色列演出。」

目前以色列歌劇院的網站上也已移除關於皇家歌劇院的相關資訊。

這封8月1日寄給Beard及RBO董事會的公開信，由182名來自RBO的成員聯名——包括舞者、歌手、樂手，以及藝術、創意、技術與行政部門的工作人員——據了解，其中40人以實名簽署，其他人則匿名。

這些成員表示，他們對於「RBO近期對加薩持續發生的種族滅絕採取之行動與決策」深感憂慮。

聯名者特別指出，RBO最近將其《杜蘭朵》製作出租給以色列歌劇院一事。「這項決定不能被視為中立」，他們表示，「這是一次明確的結盟行為，無論在物質上或象徵意義上，都是與一個當前正在實施反人類罪行的政府站在同一陣線。」

「該演出場地——以色列歌劇院，在其網站上公開表示，向以色列國防軍士兵提供免費門票，以『表彰他們的工作』。在這樣一個公開獎勵並將殺害加薩平民正當化的場所，RBO讓其作品與智慧財產上演，這無疑是一種強烈的政治表態。」

他們表示拒絕「目前或未來在以色列的任何演出」，並要求該機構「不得將我們的製作，提供給那些在經濟上支持、並將大規模殺害平民行為正當化的單位」。

所謂的「製作出租」，指的是將舞台布景、道具與服裝租借給其他歌劇院。當《杜蘭朵》的籌備工作正在進行時，以色列與伊朗的戰爭爆發，排練只得在防空避難所中進行。據《衛報》（The Guardian）了解，至少有一名演出者因此選擇退出演出並尋求心理治療。

聯名者也聲援了曾在7月19日於舞台上高舉巴勒斯坦國旗的Daniel Perry：「這是在舞臺上展現勇氣、明辨道德的行動」。

他們譴責了RBO歌劇總監Oliver Mears「極度欠缺判斷力」，指控他「我們親眼目睹他試圖強行從Perry手中奪下國旗，並在全場觀眾面前表現出明顯的憤怒與攻擊性」。

Perry事後表示，Mears告訴他，他「永遠不會再在皇家歌劇院工作」。

聯名者呼籲，應讓Mears「對其公開展現出的攻擊行為負責」，並指出此事「絕非中立的行政干預，而是強烈的政治表態。它明確傳達出一個訊息：任何對巴勒斯坦的公開聲援都將遭遇敵意對待」。

這封信強調了藝術在危機時期所扮演的角色，並提到RBO在俄羅斯入侵烏克蘭後迅速展現的聲援立場。

信中寫道：「我們曾為烏克蘭舉辦音樂會，在演出前演奏烏克蘭國歌，並公開展示烏克蘭國旗，以示對其人民的支持。我們當時明白，沉默是不可接受的。為什麼現在就不同了呢？……這種雙重標準讓人震耳欲聾。」

RBO向《衛報》證實，《托斯卡》確實不會前往以色列歌劇院演出。Beard表示：「我對加薩的危機感到震驚，也理解這件事對我們社群與整體社會所造成的深層情緒影響。在這個議題上，我們承認並尊重我們員工、藝術家與觀眾之間持有的多元觀點。」

「7月19日謝幕時發生的事件前所未有。我們已仔細反思並檢討了我們的內部處置規範。我們一向努力以誠信與同理心行事。我們希望我們的舞台能持續成為一個共享文化欣賞的空間，不受個人政治立場所干擾。」

「我們對烏克蘭的支持，當時是與全球共識一致的。但隨著全球地緣政治日益複雜，我們的立場也已轉變，以確保我們的行動能反映我們的宗旨與價值觀。」

