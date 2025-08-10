巴西政府申請提高瀕危紅木保護等級 或將衝擊製弓業

文/MUZIK

巴西政府遞交提高紅木（學名Paubrasilia echinata，亦常稱 pernambuco、brazilwood）保護等級的申請案，將於今年11月在烏茲別克舉行的CITES大會討論，若提案通過，可能嚴重衝擊製弓業與巡迴各地演出的弦樂演奏家。

巴西紅木又稱巴西蘇木，葡萄牙探險家稱其為「紅色木頭」（Pau-brasil）——巴西正是因為出產該木，而得Brazil之國名。

此木作為琴弓製造的上等材料，已有超過兩個世紀的歷史，即便在其瀕危的今日亦然。該物種自2007年即名列《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄二，不過巴西政府正在努力想將其等級提升至附錄一，這除了會導致以紅木製造的新琴弓遭到禁售，連現存的紅木弓也要受到嚴格限制，跨國攜行者必須持有樂器認證（Musical Instrument Certificate，MIC）或CITES發給的許可，並證明其所有權，才能通過海關。

巴西當局強調，升級是抑制國際紅木需求的唯一方式。據其估計，過去25年來大部分紅木琴弓與弓坯的製作材料都來自非法貿易，只是被假報告和「洗木頭」（wood laundering）的手法掩蓋。該國2018年展開打擊瀕危樹種非法貿易的Dó-Ré-Mi行動，就沒收了29萬餘件疑似非法的琴弓與弓坯。

雖然巴西政府不允許紅木被運出生長地，採伐卻從未停止，自2002年以來，相關單位已扣下超過1000棵遭到非法砍伐的大型原木，其中大多是來自國家公園區的百年老樹。

目前巴西紅木並無大規模商業種植，只有代表國際製弓商的紅木保護倡議組織（International Pernambuco Conservation Initiative，IPCI）等單位進行小型栽種與保育。IPCI強烈反對提升紅木的保護等級，指其將使巴西與其它地方的製弓業陷於險境，持有紅木弓的音樂家跨國旅行時，行政手續也會大量增加。

然而對於人工種植的紅木是否適合製弓目前尚無共識，且保護區自然木仍持續受到非法採伐，都令巴西政府進退維谷。該國製弓業重鎮Espírito Santo當地的聯邦警察主管就直言：「賣木頭比賣古柯鹼要賺錢多了，而且是低風險加暴利。」

