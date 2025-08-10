英國唯一製琴學位課程將告消失

文/MUZIK

英國唯一提供完整弦樂器製造課程並授與正式學位的Newark School of Musical Instrument Crafts（隸屬Lincoln College）宣布，將不再接受入學申請，也不開放給已經上過基礎課程者修習。

這使英國人開始重新審視在地製琴業的現況。

工藝遺產協會（Heritage Crafts Association）執行總監Daniel Carpenter指出，此事很可能讓製琴手藝從尚能存活落入相當危險的境地，畢竟提供這種訓練的單位有限，失去該校課程，極易對其未來造成威脅。

Newark校方則將收攤一事歸咎於報名量太少，下一學年僅有17名申請者，根本難以為繼，而且過去三年已因此課程承受大量損失。

本年BBC青年音樂家獎的24位獲獎者已連署發表公開信抗議此事。網上署名請願者也超過14000人。影子內閣文化大臣Stuart Andrew已表示，會與內閣文化大臣商討維繫課程事宜。

該校副校長Melanie Watson表示，大家的「積極反應」其實堅定了他們確保當地樂器製作工藝發展的決心。雖然學位課程將於九月走入歷史，但他們希望能結合教職員工、學生與合作者和機構，另創一個項目，來提升和策進這門重要的專業。他也確認，學院正在考慮以私人出資課程取代原本的學位學程——但這同時代表學生們會失去資助，而且很多外籍學生都將無法取得學習簽證。

Watson說明，他們希望尋求一切方案，包括盡可能與最多組織、企業、產業實體合作，保證課程完全符應學生和業界的需求、學生付得起學費，而不斷注入的新血，又能讓當地的樂器製造業得到未來。

倡議者稱，小提琴製作、吉它製作、鋼琴技師、木管技師，都是保存傳統知識的關鍵，這些知識不只對音樂家們，對每位享受音樂者來說，也都饒有貢獻。 過去15年都在該學院免費授課的英國小提琴製造協會前主席Benjamin Hebbert承認，製造與維護樂器的只是一小撮人、沒什麼名氣，但沒有他們，就不會有樂器。曾致函國會跨黨派工藝小組的他認為，對全國價值40億英鎊的音樂產業而言，該課程在英國文化格局裡的扮演的角色，絕對不僅是一小部分受到威脅的工藝課程而已：「我們涉及的不只是修復偉大獨奏家的樂器，沒有我們，學校與社區都將沒有音樂，所有學校的音樂教室、演出和音樂會都要沉默。」

