聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

英國唯一提供完整弦樂器製造課程並授與正式學位的Newark School of Musical Instrument Crafts（隸屬Lincoln College）宣布，將不再接受入學申請，也不開放給已經上過基礎課程者修習。

這使英國人開始重新審視在地製琴業的現況。

工藝遺產協會（Heritage Crafts Association）執行總監Daniel Carpenter指出，此事很可能讓製琴手藝從尚能存活落入相當危險的境地，畢竟提供這種訓練的單位有限，失去該校課程，極易對其未來造成威脅。

Newark校方則將收攤一事歸咎於報名量太少，下一學年僅有17名申請者，根本難以為繼，而且過去三年已因此課程承受大量損失。

本年BBC青年音樂家獎的24位獲獎者已連署發表公開信抗議此事。網上署名請願者也超過14000人。影子內閣文化大臣Stuart Andrew已表示，會與內閣文化大臣商討維繫課程事宜。

該校副校長Melanie Watson表示，大家的「積極反應」其實堅定了他們確保當地樂器製作工藝發展的決心。雖然學位課程將於九月走入歷史，但他們希望能結合教職員工、學生與合作者和機構，另創一個項目，來提升和策進這門重要的專業。他也確認，學院正在考慮以私人出資課程取代原本的學位學程——但這同時代表學生們會失去資助，而且很多外籍學生都將無法取得學習簽證。

Watson說明，他們希望尋求一切方案，包括盡可能與最多組織、企業、產業實體合作，保證課程完全符應學生和業界的需求、學生付得起學費，而不斷注入的新血，又能讓當地的樂器製造業得到未來。

倡議者稱，小提琴製作、吉它製作、鋼琴技師、木管技師，都是保存傳統知識的關鍵，這些知識不只對音樂家們，對每位享受音樂者來說，也都饒有貢獻。 過去15年都在該學院免費授課的英國小提琴製造協會前主席Benjamin Hebbert承認，製造與維護樂器的只是一小撮人、沒什麼名氣，但沒有他們，就不會有樂器。曾致函國會跨黨派工藝小組的他認為，對全國價值40億英鎊的音樂產業而言，該課程在英國文化格局裡的扮演的角色，絕對不僅是一小部分受到威脅的工藝課程而已：「我們涉及的不只是修復偉大獨奏家的樂器，沒有我們，學校與社區都將沒有音樂，所有學校的音樂教室、演出和音樂會都要沉默。」

相關新聞

巴西政府申請提高瀕危紅木保護等級 或將衝擊製弓業

巴西政府遞交提高紅木（學名Paubrasilia echinata，亦常稱 pernambuco、brazilwood）保護等級的申請案，將於今年11月在烏茲別克舉行的CITES大會討論，若提案通過，可能嚴重衝擊製弓業與巡迴各地演出的弦樂演奏家。

英國唯一製琴學位課程將告消失

英國唯一提供完整弦樂器製造課程並授與正式學位的Newark School of Musical Instrument Crafts（隸屬Lincoln College）宣布，將不再接受入學申請，也不開放給已經上過基礎課程者修習。

史卡拉歌劇院要求觀眾別亂穿 發言人：確實需要穿著整齊

若穿著短褲、背心或夾腳拖到米蘭著名的史卡拉歌劇院，將被禁止入場。劇院管理團隊提醒民眾，在觀賞歌劇時應避免穿得像是要去海灘一樣。現在，史卡拉歌劇院入口處張貼了「行為規範」告示，敦促觀眾「選擇符合劇院莊重氣氛的服裝」，並且明確寫道：「穿著背心、短褲和夾腳拖的觀眾不得入內」。穿著不當者將不予退票。同樣的規定也印在票券上，並刊登於歌劇院官網。

史拉特金回鍋 再任納許維爾交響音樂顧問

知名指揮史拉特金（Leonard Slatkin）將接替納許維爾交響樂團現任音樂總監、在職16年的Giancarlo Guerrero，於未來三年之中擔任該團音樂顧問（music advisor），並率領樂團喜迎其駐地Schermerhorn交響樂中心的20週年慶。

英國古樂指揮名家諾靈頓辭世

2021年宣布引退的英國古樂名家諾靈頓（Sir Roger Norrington），7月18日以91歲高齡逝於德文郡（Devon）。諾靈頓生前堅定追求音樂的「真實性」（authenticity），不以使用古樂器而滿足，更進一步在演奏速度和技術方面作出挑戰，例如力倡作曲家原訂的節拍器標記，反對他所謂的「現代毒藥」顫音（vibrato）——他聲稱交響樂團一般直到1930年代才開始普遍使用顫音——儘管多數評論家接受他對巴洛克及古典時期曲目的詮釋，認為他與舒茲合唱團（Schütz Choir）及倫敦古典樂團（London Classical Players）的合作前衛地揭示了原始和聲的美麗與透明度，但部分人對他詮釋的貝多芬、白遼士、華格納或馬勒卻頗有保留。

「音樂家該多方尋求合作，找到與世界對話的方式」－法國鋼琴家格雷爾薩默訪台記

7月14日晚間於台北誠品表演廳，台灣法國文化協會所舉辦的「仙女、夢境與舞蹈」音樂會，帶來了別出心裁的演出：由鋼琴家大衛．格雷爾薩默（David Greilsammer）精心安排曲目，以英國女性作曲家喬姬．沃德（Georgie Ward）的世界首演新曲做為正中核心，往外展開為對稱型的安排。特別的是，格雷爾薩默在演前表示，他相當喜愛台北的城市感，並且依照這份感受調整了此晚的曲目，加入了匈牙利作曲家李格悌與俄國作曲家普羅高菲夫作品，並且取消原本安排的拉威爾，讓此晚的曲目聽起來更加「現代」，用更貼近當代聽眾的世界，與台灣聽眾慶祝7月14日的「法國國慶日」。

