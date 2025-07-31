史卡拉歌劇院要求觀眾別亂穿 發言人：確實需要穿著整齊

文/MUZIK

若穿著短褲、背心或夾腳拖到米蘭著名的史卡拉歌劇院，將被禁止入場。劇院管理團隊提醒民眾，在觀賞歌劇時應避免穿得像是要去海灘一樣。現在，史卡拉歌劇院入口處張貼了「行為規範」告示，敦促觀眾「選擇符合劇院莊重氣氛的服裝」，並且明確寫道：「穿著背心、短褲和夾腳拖的觀眾不得入內」。穿著不當者將不予退票。同樣的規定也印在票券上，並刊登於歌劇院官網。

若穿著短褲、背心或夾腳拖到米蘭著名的史卡拉歌劇院，將被禁止入場。

劇院管理團隊提醒民眾，在觀賞歌劇時應避免穿得像是要去海灘一樣。

現在，史卡拉歌劇院入口處張貼了「行為規範」告示，敦促觀眾「選擇符合劇院莊重氣氛的服裝」，並且明確寫道：「穿著背心、短褲和夾腳拖的觀眾不得入內」。穿著不當者將不予退票。同樣的規定也印在票券上，並刊登於歌劇院官網。

其實「反海灘裝」措施起自2015年——當年因米蘭世博會，史卡拉全夏對外開放，為了阻止有人穿泳裝入院，才訂下相關規定——但一切到先前為止，都形同具文、並未嚴格執行，部分原因是史卡拉前法籍總監Dominique Meyer年輕時曾在巴黎歌劇院被其他觀眾批評穿著有「工人風」，因此Meyer主張對服裝寬容。史卡拉發言人表示：「規定現在必須加強執行，尤其因為近來氣溫炎熱。部分觀眾看到其他人穿著不當，例如夾腳拖，感到不悅，這在座位肩並肩的劇院環境尤然。」

背心禁令並不禁止女性穿無袖襯衫或洋裝；據《晚郵報》（Corriere della Sera）報導，夾腳拖禁令也不影響「穿和服、配傳統日式鞋履的日本觀眾」入場。

2015年之前，史卡拉票券上曾建議觀眾穿著「西裝外套與領帶」，但正式著裝規定並非強制。然而有個不成文規定，就是起碼應穿得優雅得體。

發言人表示：「告訴人們該如何穿是不對的，但他們確實需要穿著整齊。」

這次著裝提醒是史卡拉整體禮儀規範改革的一部分，其它措施還包括禁止自帶食物與飲料、在演出期間拍照與錄影。此外，由於曾發生手機從包廂欄杆掉落砸中下方觀眾的意外，觀眾也不得將手機放置於包廂陽台欄杆上。

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