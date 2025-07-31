史拉特金回鍋 再任納許維爾交響音樂顧問

文/MUZIK

知名指揮史拉特金（Leonard Slatkin）將接替納許維爾交響樂團現任音樂總監、在職16年的Giancarlo Guerrero，於未來三年之中擔任該團音樂顧問（music advisor），並率領樂團喜迎其駐地Schermerhorn交響樂中心的20週年慶。

此前，史拉特金早在2006-2009年就當過納許維爾交響樂團音樂顧問，那也正是Schermerhorn交響樂中心啟用的時期。

該團董事長兼執行長Alan D. Valentine表示：「史拉特金的回歸既及時又鼓舞人心。他過去的領導幫助塑造了我們歷史上關鍵的一章，我們非常高興能在這個轉折的重要時刻迎來他的回歸。」

作為音樂顧問，史拉特金將負責藝術指導、協同規劃節目、監督樂手甄選及晉升。並將指揮明年Schermerhorn交響樂中心的20週年慶典晚會。

史拉特金表示：「二十年前，我有幸在納許維爾交響樂團面臨挑戰的過渡時期擔任領導角色。如今，我再次榮幸能與樂團、理事會和社區緊密合作，延續藝術卓越、樂團精進及社區參與的持續計劃。能回到這個音樂之城與親愛的朋友們共事，令我真心喜悅。」

史拉特金將在納許維爾交響樂團尋找新音樂總監的關鍵時期，擔任指導角色。他將從2025/26樂季九月開始擔任音樂顧問，持續至2027/28樂季結束。

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