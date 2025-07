英國古樂指揮名家諾靈頓辭世

文/MUZIK

2021年宣布引退的英國古樂名家諾靈頓(Sir Roger Norrington),7月18日以91歲高齡逝於德文郡(Devon)。

諾靈頓生前堅定追求音樂的「真實性」(authenticity),不以使用古樂器而滿足,更進一步在演奏速度和技術方面作出挑戰,例如力倡作曲家原訂的節拍器標記,反對他所謂的「現代毒藥」顫音(vibrato)——他聲稱交響樂團一般直到1930年代才開始普遍使用顫音——儘管多數評論家接受他對巴洛克及古典時期曲目的詮釋,認為他與舒茲合唱團(Schütz Choir)及倫敦古典樂團(London Classical Players)的合作前衛地揭示了原始和聲的美麗與透明度,但部分人對他詮釋的貝多芬、白遼士、華格納或馬勒卻頗有保留。

尤其是他對貝多芬的詮釋,因為嚴格遵循作曲家的節拍器標記,被部分人士批評為「不合情理地快速」。然而也有人認為他的演出令人耳目一新,他與倫敦古典樂團使用古樂器錄製的貝多芬交響曲全集(1980年代,EMI錄音),獲得世界各地獎項,並對仍執著於克倫佩勒(Klemperer)和卡拉揚(von Karajan)所代表豪華「紀念碑式」的權威演繹投下震撼彈。

1934年3月16日,諾靈頓出生於牛津一個學術家庭,父親亞瑟是牛津大學校長,並創立了用以評定牛津各學院的諾靈頓排名制度(Norrington league table)。他的父母皆具音樂背景,母親擅長鋼琴,兩人以業餘身分參與吉爾伯特與沙利文(Gilbert and Sullivan)歌劇作品演出時認識。諾靈頓自幼即學習小提琴並以童高音唱歌。

二戰期間,諾靈頓被疏散至加拿大,10歲時返回牛津,進入龍校(Dragon School),並在歌劇《Iolanthe》合唱團試唱中爭得主角。其後進入西敏公學(Westminster School),服兵役期間曾於伯恩茅斯空軍基地擔任英國皇家空軍戰鬥機管制員,之後於劍橋大學克萊爾學院(Clare College)主修英語。

畢業後,他任職牛津大學出版社(Oxford University Press),出版宗教書籍。業餘時間,他在數個合唱團擔任男高音,並參與管弦樂團及四重奏演奏,偶爾指揮。

1960年代初,他「偶然發現」了舒茲(Heinrich Schütz)的作品,當時這位17世紀德國作曲家相對鮮為人知,其作品剛在德國出版。1962年,諾靈頓成立舒茲合唱團,於倫敦舉辦演出。皇家音樂學院(Royal College of Music)校長Keith Falkner出席該場演出後,邀請諾靈頓入學深造。他辭去牛津大學出版社職務,師從博爾特(Sir Adrian Boult)學習指揮,並於皇家音樂學院管弦樂團擔任打擊樂手,持續研究管弦樂團史。

1972年,舒茲合唱團解散後,諾靈頓於倫敦漢諾威廣場的韓德爾教堂進行首場古樂版《彌賽亞》演出,並演出蒙特威爾第《晚禱》。1978年他成立倫敦古典樂團,接下來二十年持續擴展曲目研究,諮詢最頂尖學者,探尋作曲家時代的演奏方式。1969至1984年間,他擔任肯特歌劇團(Kent Opera)音樂總監,指揮超過400場演出,涵蓋40部作品。

諾靈頓錄制貝多芬交響曲後,又對其他18及19世紀的曲目陸續推出刺激詮釋。他是首位以古樂器演出海頓《創世紀》、莫札特《魔笛》、白遼士《幻想交響曲》、布拉姆斯第一號交響曲等作品的指揮。

他曾於歐洲、美國多個樂團擔任客席指揮,並於柯芬園(Covent Garden)、英國國家歌劇院(English National Opera)、史卡拉歌劇院(La Scala)、威尼斯鳳凰劇院(La Fenice)及佛羅倫斯五月音樂節(Maggio Musicale)指揮。

諾靈頓的音樂會體驗獨特,演出中常穿插親切的側語與小型講解。他音樂會生涯的高峰是「體驗」(Experiences)系列,於倫敦南岸舉辦數個週末,專注研究並演奏特定作曲家作品。

儘管他的談吐親切,部分人仍認為諾靈頓的音樂製作帶有教條性,容不下異議。然而保守派的義憤似乎更激發他的福音式熱情、特別享受以歷史證據擊敗批評者。

1990年代,他與倫敦愛樂樂團(London Philharmonic Orchestra)及啟蒙時代管弦樂團(Orchestra of the Age of Enlightenment)關係密切,後者於1997年接手倫敦古典樂團的工作。而他也有愈來愈多時間待在國外,1997年成為薩爾茨堡室內樂團(Camerata Salzburg)首席指揮,翌年任斯圖加特廣播交響樂團首席指揮,並於2016年帶領他們在逍遙音樂節演出該團最後一場音樂會(之後斯圖加特廣播交響樂團即與巴登巴登暨弗萊堡SWR交響樂團合併)。2011年起,擔任蘇黎世室內管弦樂團首席指揮。

若說諾靈頓對貝多芬的詮釋在音樂界掀起震撼,那他對華格納和馬勒的詮釋則更具兩極化效果:他與斯圖加特樂團合作的不帶顫音馬勒第二交響曲錄音,令保守派大呼震驚。

1990年代初諾靈頓被診斷出皮膚癌,1995年接受腦瘤手術。

1980年,諾靈頓獲授英帝國勳章軍官級(OBE);1990年晉升為司令官級(CBE);1997年獲封爵士。

他曾兩度結婚:第一次於1964年(1982年離異),妻子為Susan McLean May,育有一子一女;第二次於1986年與舞者兼編舞家Kay Lawrence,兩人共同創立早期歌劇計畫(Early Opera Project),補足他在歷史風格歌劇的演出工作,並育有一子。

