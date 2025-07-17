繞樑三日 2025 MUZIKids兒童古典音樂節熱情落幕

文/MUZIK

臺灣第一個、也是目前唯一專為孩子設計的音樂慶典「 MUZIKids兒童古典音樂節」，今年於臺灣戲曲中心登場第二屆，自7月11至13日，連續三天擴大舉辦。室內售票精彩演出，由指揮家張尹芳、台北愛樂管弦樂團、米特薩克斯風重奏團、微光古樂集、台北打擊樂團、藝心弦樂四重奏等臺灣知名音樂家及團體擔綱，推出7檔共17場節目，時間安排較去年更為充裕，方便不同需求的觀眾們轉場欣賞，全數票券自三月底啟售，至六月中旬已完售6場，自7月11日演出開始之後，更憑口碑吸引約三百位觀眾陸續購票入場，最終創下總上座率高達八成的佳績。

今年音樂節開幕演出、早早完售的《寶寶的交響樂》，是全臺灣首檔專門設計給0-3歲幼童的古典交響音樂節目，由陳仕弦導演、張尹芳指揮台北愛樂管弦樂團，藉著兩位說書人鄭一慧（飾蕾蕾）、林家偉（飾彼得爺爺），以生活話題串連，引出韋瓦第《四季》、瓦爾德特菲爾《溜冰圓舞曲》、薩提《吉諾佩第》、普羅高菲夫《羅蜜歐與茱麗葉》和《彼得與狼》、柴科夫斯基《胡桃鉗》等膾炙人口的美妙樂曲，不只馬上讓大小朋友沉浸其間，亦如序曲一般，將大表演廳中接下來的兩場節目《彼得與狼》和《繪本音樂會－貓貓祕境與神奇的山》的音樂內容概要呈示出來，也是整個音樂節三大特色——每場演出不超過1小時的「集中專注力」、可以隨時進出座位的「哭鬧不用怕」、安排演出者或說書人進行友善的「導聆互動」，讓親子都能夠在完全無壓力的環境中，享受古典樂的美好——的具體展現。

《彼得與狼》是二十世紀非常經典的管弦樂聆賞導論之作，當初正是普羅高菲夫應莫斯科中央兒童劇院的委託而寫，相當貼合MUZIKids小小觀眾們的視角。說書人先是邀請大家聆聽每種樂器的聲音，一面明確每種樂器負責的角色，諸如長笛的鳥囀、單簧管的貓叫、法國號的狼嚎、弦樂的玩樂彼得等，一面以各樂器樂段的重複示範，讓觀眾們不但可以認識樂器之間的不同音色，還能體會到「以主題代表特定角色」的樂念，就這樣把整部交響樂作唱成了一齣管弦童話。

《繪本音樂會－貓貓祕境與神奇的山》，與知名親子出版社小天下合作，由 MUZIKids兒童古典音樂節藝術顧問、指揮張尹芳從小天下出版的諸多繪本當中，精選出《尋找祕境》與《會生氣的山》兩本作品，搭配動畫與張尹芳親自編配的古典音樂經典，加上「我是江老師」音樂類人氣YouTuber江宇婷，以一場小旅行，將兩段故事串聯起來。

小表演廳的節目，本次邀請四個在地知名音樂團體合作，大家一同發揮創意與想像力，打造最適合孩子親近音樂的節目：藝心弦樂四重奏的 《弦樂奇幻王國》 ，把弦樂四重奏的樂器擬人化，觀眾隨著小提琴雙胞胎的步伐，找到中提琴與大提琴組成美妙的演奏組合。台北打擊樂團的《擁抱海洋》，以打擊樂器模擬大海的聲音，並透過互動手作，讓孩子們瞭解環保課題。去年以《海盜大富翁》廣受歡迎的微光古樂集，今年又推出全新節目 《小小淑女紳士養成記》 ，透過巴洛克時期的樂器，帶領小朋友跳起宮廷舞蹈，一起成為小小淑女與小小紳士。上屆音樂節中最早完售、由米特薩克斯風重奏團製作的「米特動物樂園」，今年則用《薩克歷險記：表演廳的秘密》，與小朋友最喜愛的兔子、狐狸、老虎與獅子，一起探尋音樂廳的各個角落，在輕鬆有趣的冒險故事裡，了解聆聽音樂會的劇場禮儀與知識。

戶外廣場也在12、13日兩天，自11:30至17:00開辦親子友善市集，計有朱宗慶打擊樂教學系統、Yamaha山葉音樂、教育部樂器銀行、米特薩克斯風重奏團、大學眼鏡和大學眼科 、MIKI HOUSE、我好，你好！親子共好空間七大品牌，加上MUZIKids官方商品攤位，另有手作市集與親子美食餐車，並搭配「闖關集點」及momo商品零元購活動，與朱宗慶打擊樂團2-豆莢寶寶Do Re Mi、五銅號重奏團、關渡國小管樂團、謎思星球劇團帶來的八檔快閃演出，讓數千位不畏烈日熱情參與的大小朋友們樂在其中。

今年音樂節亦持續聯手國立傳統藝術中心臺灣音樂館，並邀請躺一秒就不想起來的眠豆腐合作【午休音樂會】，在臺灣音樂館三樓打造超Chill的休憩空間，鋪上舒適軟墊，邀請親子席地而坐、自在躺聽，由鋼琴家現場演奏陪伴，用最放鬆的方式享受音樂；音樂館二樓圖書館則舉辦免費音樂會【臺灣音樂家故事－馬水龍】，在專業引導與現場演奏中，帶領孩子認識台灣作曲巨匠的音樂人生。音樂會現場也有大學眼鏡／大學眼科吉祥物「e寶」，提供護眼小知識，兼顧藝術啟蒙與兒童視力保健。此外，三樓空間再規劃各具特色的【小小音樂家】工作坊，包括Yamaha音樂教室的【YAMAHA環遊世界音樂派對】，以及我好，你好！親子共好空間設計的【樂器體驗課】。為期三日的2025 MUZIKids兒童古典音樂節圓滿結束，期待來年再與大家相會。

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