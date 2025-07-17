小約翰．史特勞斯誕辰200週年 《藍色多瑙河》入太空 追上航海家

文/MUZIK

今年是小約翰．史特勞斯（Johann Strauss II）誕辰200週年，作為全年紀念活動的一個環節，歐洲太空總署日前在西班牙使用巨型天線，對準目前離地球最遠的太空探測船航海家一號（Voyager 1），讓名曲《藍色多瑙河》的電波訊號以光速疾進，追上該船自1977年啟航至今、近半個世紀內前行的250億公里，一方面補足航海家一號當年所攜金唱盤上，沒有小約翰．史特勞斯作品的缺憾，且呼應了1968年庫柏力克將該曲用於《2001太空漫遊》的名場面。亦為歐洲太空總署成立50週年誌慶。

上傳的版本由維也納交響樂團演奏，來自該團排練時的錄音。

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