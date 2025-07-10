薩提逝世百年 錄音首現未面世曲目

文/MUZIK

法國知名鋼琴家Alexandre Tharaud，6月27日發行新專輯《Satie: Discoveries》，收錄了薩提生前未公開的27首作品，從俏皮的歌舞表演歌曲到極簡主義的夜曲，紀念這位作曲家7月1日的百年忌日。

這些作品是從數百本小筆記本中辛苦拼湊而成的，大多數新作品被認為是薩提在巴黎蒙馬特的波希米亞小酒館當鋼琴師時創作的。

英國音樂學者兼作曲家James Nye與日本作曲家兼小提琴家Sato Matsui在法國國家圖書館（Bibliothèque Nationale de France）等多個檔案館收藏中，尋找到了這些遺失的資料。

Nye談到，發現一首先前未知的薩提作品就已屬罕見、更別說一口氣找到了二十七首：「我們大多數人都以為，經過這麼長的時間，任何有趣的東西都應該早已發表了。」

這些「新發現的瑰寶」包括了以薩提的《吉諾佩第》（Gymnopédies）與《玄秘曲》（Gnossiennes）為靈感的自由、極簡風格作品——例如《夜間反思》（Réflexions nocturnes）與《第一夜曲周圍》（Autour du 1st nocturne）。其中也有實驗性作品，如《毛髮》（Poil）等充滿想像的標題，以及歡快的巴黎圓舞曲。

他說明，薩提過去會在從他位於郊區阿克伊（Arcueil）的簡陋房間走到巴黎的路上，以及回程途中（通常是在深夜），隨手寫下靈感；也會在自己喜愛的咖啡館與小酒館裡記錄想法，「他其實可以在任何地方作曲，但很少是在鋼琴旁」。

正是在這些小筆記本的頁面中，發現了這些先前未知的作品。薩提的筆跡特別整齊，但以鉛筆書寫的段落已經褪色，兩人需小心辨識才能解讀。

薩提是個天生的怪人，一位害羞而複雜的男子。他在《一位失憶症患者的回憶錄》（Memoirs of an Amnesiac）書中，開玩笑地提到自己的嚴格作息表：「我在上午7點18分起床；從10點23分到11點47分獲得靈感。中午12點11分吃午餐，12點14分離開餐桌。接著從下午1點19分到2點53分進行健康的騎馬運動。」

Nye表示，他對薩提有著「一生的著迷」，並補充道：「任何先前未知、未曾聽過的作品都是一種享受，而能夠成為一百年來第一個真正用眼睛看到、用耳朵聆聽這些材料的人，讓人振奮不已。」

「擁有更多薩提的作品總是件好事，尤其是能擴展人們對他作品多樣性的認識，了解他的創造力與好奇心。」

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