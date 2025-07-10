政策緊縮、觀光客少 大都會歌劇院銷售下滑

文/MUZIK

隨著美國政府大力收緊入境政策，紐約觀光客數量減少，大都會歌劇院本樂季的上座率也已略呈下降：目前他們賣出了72%的位置、追平2023-24樂季的表現，但沒有達到原本預期的75%。

該院行政總監Peter Gelb承認，正在持續改進，本季最後兩個月的銷售成績令他們喪氣、總體而言遠未達到預期，而他將之歸因於旅遊業的大幅萎縮，並指出紐約上個月的國際觀光客量已較預期短少了17%——且僅有11%的交易出自國際買家，比起大都會預期的16%，或是COVID-19疫前的20%都低得多——「很不幸，但我們就是活在這個時代。」

大都會公布的消息顯示，若計入票券折扣，該院2024-25樂季實現的潛在收入為60%，低於2023-24樂季的64%，但高於2022-23樂季的57%。Gelb指出，售票量大致未少，但折扣票變多了，而這都是過去兩個月造成的結果。

首購族的數量也從2023-24樂季的85000人，降至76000人，不過購票者平均年齡仍維持在44歲，且比疫前的50歲低。會員訂閱在整體銷售中只佔7%，亦低於疫前的12-15%。

Gelb甚至提到，經濟不穩，已經衝擊到他們下個樂季的銷售，如股市大幅震盪，一週之內就能讓票房大幅下沖又上洗。

整個樂季裡頭，以英語版《魔笛》和新製作的《阿依達》銷售率最高，達到82%；其次是該院首演的《Moby-Dick》（81%）；其它新製作還有《莎樂美》（74%）、John Adams的《安東尼與克立奧佩特拉》（65%）、Osvaldo Golijov的《Ainadamar》（61%）、Jeanine Tesori的《Grounded》（50%）。

熱銷的傳統劇目則包括《托絲卡》（78%）、《黑桃皇后》（77%）、《波希米亞人》（77%）、《費黛里奧》（76%）、《賽維利亞的理髮師》（76%）、《費加洛婚禮》（71%）；表現滯後的則是《無影的女人》（68%）、《弄臣》（64%）、《霍夫曼的故事》（62%）、《魔笛》（德語版，62%）、《遊吟詩人》（59%）。

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