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期待．臺北音樂廳——臺北市立交響樂團的新家

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

6月13日晚上我到國家音樂廳聆賞坎布雷林（Sylvain Cambreling）指揮臺北市立交響樂團（TSO）與小提琴家芭耶娃（Alena Baeva ）的演出，除了精彩的蕭斯塔科維契《A小調第一號小提琴協奏曲》外，最令人期待的是法國作曲家梅湘的《基督升天》管弦樂版。

TSO這幾年開創了新的格局，成績有目共睹，除了邀請指揮大師殷巴爾大幅提升樂團的演奏水準外，也積極地開拓具有指標性、前瞻性的曲目。梅湘是法國現代音樂的領航者，《基督升天》是其代表作之一，這場演出讓愛樂者有機會接觸到不同風格的曲目。

TSO長期於八德路三段社教館的8樓進行排練，其空間大小及音響效果都無法滿足樂團的期待，深深地影響排練的品質，所以TSO一直在爭取一個屬於自己的新家。歷經新冠疫情的停滯低潮，最近欣聞規劃許久的「臺北音樂廳」總算要進入審議階段的好消息，希望能儘快開工落成。

未來的「臺北音樂廳」座落於信義路「美國在台協會」（AIT）的舊址，音樂廳將設置1500席葡萄園式的專業音樂廳以及600席多媒體排練實驗空間，並作為臺北市立交響樂團與臺北市立國樂團的常駐地。

臺北目前雖然有許多音樂表演場所，但除了臺北國家音樂廳屬大型演出場地外，包括國家演奏廳、誠品演奏廳、南港科技園區音樂廳等，多為容納3、4百人的小型演奏廳，而可容納1500人的「臺北音樂廳」正好介於中間，可彌補中大型場地的需求。

此外，音樂廳內也會安裝管風琴，有別於1987年設置的臺北國家音樂廳巴洛克機械式管風琴，「臺北音樂廳」管風琴將配備有預設鈕的電腦系統以及可移動式的演奏琴台，以符合不同演奏形態與各類音樂風格的需求。

成就一個城市的偉大，除了醒目、傲人的地標外，更重要的是能展現城市精神的人文內涵。台北市作為台灣的首善之都，我們有觀光客必訪的台北101大樓，更需要能夠代表城市之聲的TSO來傳達臺北的特色。我們期待TSO的新家「臺北音樂廳」如期落成，成為能代表臺北精神的文化堡壘！

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