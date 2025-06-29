「我其實是鋼琴界的阿信！」—陳冠宇談返國30週年與獨奏會「愛戀蕭邦」

文/MUZIK

在大二拿下台灣「理查・克萊德門鋼琴大賽」第一名的鋼琴家陳冠宇，成為當時台灣流行樂界少見的出道鋼琴家，以「鋼琴王子」的形象聞名一時，前後出版了25張專輯，最高銷售紀錄曾經突破10萬張！然而，陳冠宇並不眷戀鎂光燈下的生活，在1995年紐約學成歸國後，轉任教職至今，現為臺北市立大學音樂系的系主任，作育英才無數，創立的藝術經紀公司「鴻宇國際」也長年來引介像是席夫、保羅・路易斯、賀夫等知名音樂家來台演出。身兼教學者、經紀人與演出者的多重身份，工作事項相當繁雜，也讓這位「鋼琴王子」自稱道：「我其實是鋼琴界的阿信！什麼差事都做過。」今年適逢陳冠宇歸國30週年，他將在7月份於高雄衛武營音樂廳（7/13）、嘉義文化局音樂廳（7/18）與台北國家音樂廳（7/23）舉行獨奏會「愛戀蕭邦」，以全本蕭邦敘事曲與詼諧曲，與觀眾分享他畢生的摯愛——鋼琴。

回想起「鋼琴王子」時期的生活，陳冠宇的口中充滿著「忙！」一個字：「那時是唱片界最鼎盛的時期，大概一、兩季就會出一張，宣傳期一次就一個月。」當年上遍綜藝節目、電台廣播與報章報導的他，是家喻戶曉的「明星」，很常在路上被認出，吸引不少粉絲。陳冠宇也非常感激這段時期對他的幫助：「我後來到紐約先後在曼哈頓音樂院與紐約市立大學唸書，五年的學費除了有一半獎學金外，剩下就都是靠這些版稅支付，不用跟家裡拿一毛錢。」一方面在大眾市場展現鋼琴演奏之美，另一方面也於古典音樂界深造，讓陳冠宇可以在回國後就得到專任教職，流行演奏生涯也隨著音樂產業的轉型而漸漸淡出，身份反而有更多變化：「我天生的個性喜歡接受不同的挑戰和試煉，所以工作的角色多元，不僅以鋼琴家的身份活躍於舞台，也在學校教學與擔任行政工作，亦積極參與音樂會的規劃與籌辦，邀請國際音樂家來臺表演。」

在眾多繁忙的事項中，一轉眼就已返國三十年。過往陳冠宇並沒有特別為了「返國週年」開過音樂會，這次也是一個起心動念：「錯過就沒有了！」決定要為這三十年來的自己，做一個完美的紀錄，他特別挑選了「蕭邦」做為本次的演出核心：「我從年少至今，始終愛戀蕭邦音樂中的浪漫情懷、音樂品味與藝術層次。」本次將以降B小調夜曲，作品9之1開場，接著是蕭邦四首敘事曲，當中第三號更是陳冠宇從未公開在音樂會上演奏過的，展現出蕭邦音符的戲劇張力，下半場則安排了四首詼諧曲，呈現蕭邦對於此曲種的開創性，最後更以氣勢磅礴的降A大調波蘭舞曲《英雄》，做出華麗璀燦的收尾。陳冠宇表示：「蕭邦與貝多芬、李斯特和拉赫曼尼諾夫，並列為四位我最愛的作曲家。不過到了這個年紀，李斯特太強勢、拉赫曼尼諾夫太濃烈，貝多芬則是前幾年我已經演奏過全本奏鳴曲，現在用蕭邦來當三十年的紀錄，相當合適。」

有著多重身份的陳冠宇，其實也相當期待未來把責任盡完，事項一一卸下之時：「等到我退休後，最想做的事，應該就是在醫院當演奏鋼琴的志工！」現階段他則是更希望能把台灣優秀的年輕音樂家，帶入國際並提供舞台。不管觀眾認識的是哪個時期的陳冠宇，都相當值得再度走進音樂廳，欣賞他鍾愛數十年的蕭邦樂音，能轉化出多少的時光淬煉。「陳冠宇2025鋼琴獨奏會－愛戀蕭邦」將分別於7月13日（日）下午2點半在高雄衛武營國家表演廳、7月18日（五）晚間7點半在嘉義市文化局音樂廳，及7月23日（三）晚間7點半在臺北國家音樂廳舉行，更多節目資訊請洽鴻宇國際Facebook粉絲專頁，購票請洽OPENTIX。

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