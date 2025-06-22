在臺北Long Stay！鋼琴家林易召集千禧世代音樂好友演出「TSO夏日音樂散步」音樂會

文/MUZIK

臺北市立交響樂團（TSO）開啟的「夏日音樂散步」系列今年進入第二年，在7至8月由駐團藝術家、鋼琴家林易（Steven Lin）精心策劃，邀請與他同輩的千禧世代優秀音樂家們，一起來臺北Long Stay，激盪全新的音樂火花！除了有去年就已參與並且深深愛上臺北的大提琴家艾德加．莫羅（Edgar Moreau）、小提琴家鮑里斯．博戈洛托（Boris Borgolotto）與趙珍珠（Jinjoo Cho）外，今年還有小提琴家斯蒂凡．賈基夫（Stefan Jackiw）、中提琴家亞德里安．拉．馬爾卡（Adrien La Marca）與大提琴家麥克斯．蓋斯勒（Max Geissler）一同加入，在8月15、20與22日的三場「TSO、林易與好朋友們」音樂會中，於國家演奏廳帶來精緻親密的室內樂經典。另外，8月17日林易也會攜手莫羅與賈基夫，在指揮莊東杰的帶領之下，於臺北中山堂中正廳演出貝多芬三重協奏曲，8月10日還會有臺灣鋼琴家張凱閔演出蕭邦第一號協奏曲的場次，加上7月26、27日於松山文創園區舉行的「夏日松一下」四場免費音樂會，TSO將為臺北增添不同於以往的夏季音樂風景，並且「預熱」即將興建的臺北音樂廳。

「我現在都會說，我就是住在臺北的音樂家。」林易十分率性地表示。雖然父母都是臺灣人，從小也在臺北生長到10歲，但自己之後都住在美國，原本對於臺灣有種隔閡感。不過，2022年接下臺北市立大學的教職至今，也讓林易對於故鄉越來越親近，除了每年有六個月左右住在這裡外，也開始希望能在臺北打造出全新的音樂社群：「我是屬於千禧世代，這世代的音樂家很多人都身兼教職，也很活躍於舞臺，不像之前可能兩者很分開。對我來說，這有點像回到了像是莫札特那個時期一樣，音樂家都有很多身分，不是只專注於演奏。」因此，在接觸到更多音樂圈的不同面向後，林易也非常希望在自己熱愛的臺北，打造出新的音樂樣貌：「我參加過很多音樂節，讓優秀音樂家們一起聚集幾個禮拜，一起排練與創造音樂，並且非常親近地分享給觀眾，這樣的經驗相當棒，也很希望臺灣觀眾都能有機會感受。」

這樣的想法，與「夏日音樂散步」規劃不謀而合，TSO希望在暑期推出一個有別於樂季安排、較為輕鬆，讓民眾更能親近音樂的管道，林易也相當贊同這樣的想法，便在去年開啟了第一年的合作：「來我們的音樂會就會知道，整個氛圍是相當不一樣的，會感覺到觀眾與音樂家沒什麼距離。」而且透過林易的引介，這些來自國外的優秀音樂家，也都愛上了臺灣！「像是這次很多音樂家還會帶男女朋友一起來，代表他們真心喜愛這裡，才會想和喜歡的人一起共享這段時光。」

三場「TSO、林易與好朋友們」音樂會分別是8月15日的德法篇、8月20日的俄國篇與8月22日的德奧篇，會演出德布西弦樂四重奏、舒曼鋼琴五重奏、柴科夫斯基鋼琴三重奏、布拉姆斯第一號鋼琴四重奏、孟德爾頌八重奏等等經典作品。雖是此系列的策劃者，林易表示整體節目的決定相當「民主」：「我都會和其他音樂家們一起討論、規劃，最後才得出這些節目，所以這也都是大家有共識，希望帶給觀眾的曲目。」身為鋼琴家，其實從小的學習與表演的過程都相當孤獨，只有在室內樂的合作時，才能感受到與其他音樂家們的緊密交流，也是深深吸引林易之處。

未來，林易更希望「夏日音樂散步」活動，可以進一步變成「音樂節」，尤其在臺北音樂廳有望開工之際，這樣的活動更加重要：「我相當期待『臺北音樂廳』的建造，他會有1500席與600席的兩個廳，正好補足了現在臺北缺乏的音樂廳規模。」同時，臺北音樂廳的音場設計，也是聲學設計大師徐亞英生前的最後作品，規劃採用「葡萄園式」的設計，讓臺北觀眾也能有相當親近的視聽覺效果。專業音樂廳加上夏日音樂節，將會持續壯大臺灣的愛樂社群，進而進入國際樂壇視野，這也是林易目前所期盼的願景。在此之前，樂迷們不妨可以先參與「夏日音樂散步」系列，與樂音一起激盪！

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