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鋼琴大師布蘭德爾離世

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

94歲的奧地利鋼琴家布蘭德爾（Alfred Brendel），6月17日於倫敦漢普斯特德離世。

1931年1月5日，布蘭德爾生於摩拉維亞北部的Wizemberk（現為捷克之Loučná nad Desnou），三歲時移居南斯拉夫Zagreb（現為克羅埃西亞首都）。非音樂家庭出身的他，六歲開始隨Sofija Deželić習琴；1943年遷至奧地利，入格拉茲音樂學院。但他接受正規音樂教育的時間只維持到16歲，此後除了在瑞士琉森進入費雪（Edwin Fischer）大師班等，大多是靠自學成才，1948年在格拉茲首度登臺公演。

此外，他還是知名作家與開展畫家。

1949年，他拿下布梭尼大賽四獎，由此展開超過一甲子的演出與錄音生涯，成為樂壇頂尖的鋼琴大師，以詮釋貝多芬聞名，不只首錄貝多芬全本鋼琴作品，而且光是協奏曲，就發行過四套錄音；海頓、舒伯特奏鳴曲、荀貝格協奏曲也是他的招牌曲目；還是李斯特的知音。晚年因背部問題與聽力減退而降低演奏強度。卡拉揚音樂獎、留聲機音樂獎等，都曾表彰其終生成就。

在培養後進方面，Paul Lewis、Till Fellner、Imogen Cooper、周善祥都是其門下知名弟子。

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