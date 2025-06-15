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2025台北國際合唱音樂節7/26首次宜蘭啟程　世界首演牽起兩國情緣

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

2025台北國際合唱音樂節，即將在7月25日至8月3日舉行，除了邀請6組世界頂級合唱團前來外，還會舉辦「世界合唱冠軍賽」與「台北國際合唱大賽」，閉幕音樂會更安排韓德爾《彌賽亞》第二部份，以〈哈利路亞〉開啟天聽！開幕音樂會則將世界首演《詩篇清唱劇》，由斯洛維尼亞指揮暨作曲家裘比（Ambrož Čopi）創作，致敬宜蘭在地的兩位重要人物：創辦台灣水泥的企業家林燈，與於羅東聖母醫院服務終生、人稱Oki的「大醫生」范鳳龍（Janez Janež），本次音樂節更首次將第一場演出移師宜蘭，在7月26日於宜蘭演藝廳演出本首作品，別具意義。

台灣與斯洛維尼亞，相距9千2百多公里的兩個地方，是如何牽起音樂緣分？財團法人愛樂文教基金會執行長丁達明表示，斯洛維尼亞雖然只有兩百多萬人口，卻有四分之一的人參與合唱活動，也讓整體合唱產業十分興盛，因此2017年起兩邊就有許多交流：「結果聽到他們提起，有一位來自斯洛維尼亞醫生在羅東相當有名，仔細一查才發現是范鳳龍醫生。」范鳳龍1952年來到羅東聖母醫院，精湛的外科手術讓他拯救了無數鄉親，一生開了8萬多次刀且毫無失誤，等於平均一天開6次刀！也讓在地人親暱地稱呼他為「Oki醫生」——也就是日語中「大醫生」的意思，范鳳龍終生於羅東服務，1990年去世時更有上千民眾前來送行。

無獨有偶地，只比范鳳龍長一歲的宜蘭企業家林燈，是國産實業集團的創辦人，參與了台灣水泥業的現代化歷史，也是電視劇《商魂》的原型，即便長期在外地打拚，林燈從未忘記造福鄉里，創立「林燈文教公益基金會」為在地教育盡力，第二代接班人更在2023年創立「林孝信文化基金會」，在宜蘭縣推廣音樂與教育活動，也大力支持本次台北國際合唱音樂節與斯洛維尼亞之間的音樂合作，催生出《詩篇清唱劇》這首全新創作，同時獻給范鳳龍與林燈。作曲家裘比更為了創作，去年就造訪羅東取材，觀眾還可以在當中聽到台語與原住民曲調，精妙地結合了兩地的音樂元素。除此之外，即日起在宜蘭的「蘭燈空間」三樓，更有「祝福之地：愛與奉獻的回聲」展覽，讓民眾可以看到范鳳龍與林燈的生平事蹟與無私奉獻。

除了7月26日與27日的《詩篇清唱劇》世界首演外，2025台北國際合唱音樂節本次還邀請了眾多頂尖團隊來台，在國家音樂廳展開精彩演出：7月28日的「世界合唱冠軍賽」，集合了三個2024年獲得世界合唱大賽聯盟賽事冠軍的隊伍，分別是菲律賓民答那峨大學合唱團（台北賽冠軍）、捷克Vokalion女聲合唱團（義大利里米尼賽冠軍）與香港拔萃歌詠團（東京賽冠軍），一起爭取總冠軍的榮耀！7月29日則有去年獲得總冠軍的印尼聖安琪合唱團與菲律賓民答那峨大學合唱團帶來亞洲合唱之夜，聖安琪合唱團也會在7月31日有專場演出。7月30日也會有來自斯洛維尼亞的聖史坦尼斯拉夫少女合唱團演出，8月2日則有美國鹽湖城藝術家合唱團演出，兩者皆是現今世界樂壇炙手可熱的合唱團體。另外，8月1日會有今年台北合唱音樂大賽的大獎賽，會在42隊共72組團隊中選出今年的冠軍。8月2日閉幕音樂會由駐節指揮豪勒隆（Gábor Hollerung）領軍，演出韓德爾《彌賽亞》選粹。同時，音樂節也會安排宜蘭、南投、屏東、嘉義、高雄等全國巡演，還有午間音樂會等精彩活動，活動詳情請見音樂節官方社群，購票請洽OPENTIX。

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