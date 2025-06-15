2025 MUZIKids兒童古典音樂節周邊活動大公開！7月11至13日好吃好聽又好玩

文/MUZIK

去年首屆舉辦廣受好評，吸引近萬名親子參與的「MUZIKids兒童古典音樂節」，今年將在7月11至13日擴大為三日舉辦，3月底啟售受到廣大觀眾迴響，17場售票節目已完售6場，總體票房接近7成！今年音樂節更特別與早產兒基金會合作《音樂守護計畫》，邀請20組育有早產兒的家庭參與經典交響音樂會《彼得與狼》，在輕鬆自在的聆聽環境中，透過音樂為家庭帶來情緒的滋養與溫柔的共鳴，也多一個溫柔的話題與記憶。MUZIKids除了日前已公布超人氣YouTuber「我是江老師」江宇婷將擔任客席鋼琴家，在《繪本音樂會－貓貓祕境與神奇的山》化身為音樂精靈外，近日更完整揭曉周邊活動：音樂節週末在臺灣戲曲中心的戶外場域將轉變為親子友善市集，並且還有「闖關集點」活動，只要參與現場的10個體驗攤位，就能帶走音樂節限定的「無限鉛筆」與抽獎券，持票觀眾更能加碼兌換SomeMusicDesign三木藝術製作的音樂節限量帆布袋，同時還會有8場快閃演出，好吃好聽又好玩！去年在臺灣音樂館舉辦且大獲好評的「午休音樂會」，今年也同樣不會缺席，並更加碼舉辦免費工作坊與音樂會，讓觀眾都能滿載而歸，用音樂啟動孩子想像力！

MUZIKids兒童古典音樂節創辦人暨藝術總監孫家璁表示，去年的戶外市集及周邊活動，反應非常熱烈：「更讓我意外的是，其實有很多不一定知道音樂節的民眾，也都非常投入市集的闖關活動跟欣賞快閃表演，更讓我堅信這樣子的活動，可以深化大眾對於古典樂的認識，並且培養出新的觀眾群。」這份理念，吸引了更多支持藝術教育的品牌加入，也讓孫家璁深深感動：「像是這次我們首創0到3歲寶寶可以自由爬行的【寶寶的交響樂】音樂會，更邀請台灣親子品牌Pato Pato提供安全舒適的巧拼地墊，打造可讓寶寶在音樂會現場自由爬行、安心探索的聆聽空間。」

▲戶外市集將會有眾多親子友善品牌加入，更有闖關活動提供限量獎品

除此之外，今年的戶外市集參與夥伴更加豐富多元，首次加入音樂節的日本高質感母嬰品牌MIKI HOUSE，也將其門市服務搬到市集現場，展示繽紛童趣的服飾與用品，並準備可愛的品牌氣球棒贈送給現場孩子們，傳遞「為孩子與家人帶來每日歡笑」的品牌理念。Yamaha山葉音樂則延續在桃園機場大獲好評的「Global LovePiano」企劃，特別將全台僅兩座的公共鋼琴之一搬進音樂節現場，邀請大小朋友即興彈奏，享受隨處可見的音樂樂趣。

音樂體驗方面，朱宗慶打擊樂教學系統將以樂器互動方式，讓孩子們認識各種打擊樂器及其音色的不同；教育部樂器銀行也將展示小提琴、長笛等常見古典樂器，提供觸摸體驗，加深孩子對音樂的感知與認識。市集舞台更將舉辦快閃表演，包括朱宗慶打擊樂團2-豆莢寶寶 Do Re Mi、五銅號重奏團、關渡國小管樂團等熱情參與，讓音樂走入街頭、走進人群。戶外市集活動將於7月12日至13日 11:30-17:00免費開放，並設有手作市集與親子美食餐車，歡迎自由參與。

▲與三木藝術合作的限定商品，只有參與戶外市集才有機會得到！

同時，今年MUZIKids持續聯手國立傳統藝術中心臺灣音樂館，並邀請躺一秒就不想起來的眠豆腐合作【午休音樂會】，在臺灣音樂館三樓打造超Chill的休憩空間，鋪上舒適軟墊，邀請親子席地而坐、自在躺聽，由鋼琴家現場演奏陪伴，用最放鬆的方式享受音樂。音樂館二樓圖書館則舉辦免費音樂會【臺灣音樂家故事－馬水龍】，在專業引導與現場演奏中，帶領孩子認識台灣作曲巨匠的音樂人生。音樂會現場也有大學眼鏡／大學眼科吉祥物「e寶」，提供護眼小知識，兼顧藝術啟蒙與兒童視力保健。此外，三樓空間也規劃各具特色的【小小音樂家】工作坊，包括Yamaha音樂教室的【YAMAHA環遊世界音樂派對】、以及我好，你好！親子共好空間所設計的【樂器體驗課】。所有課程將於6月18日開放報名，詳情請關注MUZIKids官方社群帳號（FB／IG搜尋「MUZIKids」）。

「2025 MUZIKids兒童古典音樂節」多場票券好評銷售中，大表演廳有指揮家張尹芳與台北愛樂管弦樂團合作的《繪本音樂會－貓貓祕境與神奇的山》以及《古典經典－彼得與狼》，在充滿童趣的故事中帶領孩子認識音樂；小表演廳則有藝心弦樂四重奏《弦樂奇幻王國》、微光古樂集《小小淑女紳士養成記》、台北打擊樂團《擁抱海洋》等豐富有趣的演出，讓觀眾與音樂零距離！目前皆有任選3張85折、4張以上8折等團票優惠方案，購票詳情請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

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